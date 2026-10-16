25 lat bez Tischnera. Nowa książka przypomina, czego wciąż nie zrozumieliśmy

Komunikacja jest umiejętnością bezcenną i polegającą na odnowieniu lub wprost stworzeniu relacji między ludźmi. Chodzi o zawiązanie więzi opartych na zaufaniu, wzajemnym szacunku i docenianiu siebie w realizacji określonego celu. Proces ten staje się podstawą w promowaniu nadziei, a nadzieja jest „odpowiedzią na czyjeś oczekiwanie. Człowiek wtedy może powiedzieć, że naprawdę ma nadzieję, gdy wie, że gdzieś ktoś na niego czeka. Kiedy człowiek uświadomi sobie, że go już nikt nigdzie nie oczekuje, wtedy traci nadzieję. Bo ludzka nadzieja rodzi się dopiero z czyjegoś serdecznego oczekiwania”.

Komunikacja to coś więcej niż wymiana słów

Oznacza to, że nie ma prawdziwych ludzkich relacji, jeśli nie ma serdecznego oczekiwania na siebie nawzajem. Komunikacja to coś więcej niż tylko wymiana słów, to nade wszystko próba zrozumienia wzajemnych stanowisk. Jeśli więc istnieje kryzys komunikacyjny, to zanika umiejętność prowadzenia spokojnej i rzeczowej rozmowy, a dialog w komunikacji jest wprost nierealny, gdyż konflikt przejmuje jego rolę.

Dlatego w komunikacji międzyludzkiej chodzi o odniesienie do prawdy i miłości, gdyż porzucenie ich na rzecz władzy lub bogactwa prowadzi do upadku. Wówczas „nie ma już cnoty, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, jest tylko złoto. Ale kto tak widzi świat, ten umarł za życia”. Nieprzypadkowo więc miłość staje się ziemią całkowicie opuszczoną, a nawet nieznaną. Poruszamy się „w sferze miłości jak barbarzyńcy w ogrodzie”. Jednak nie oznacza to, że wszystko jest już stracone. Warto wówczas na nowo odkryć w sobie wielkość tych, których dzieło się kontynuuje, a „człowiek może wtedy przegrać, ale wie, że przegrał w pięknej grze. Lepiej w życiu przegrać w pięknej grze, niż nie podejmować żadnej gry albo wygrywać w grze, która jest niska i podła”.

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Od komunikacji do miłości

W tym kontekście – gdy ludzie walczą ze sobą w sposób podły, budują wielkie dzieła materialne, będąc jednocześnie moralnie małymi i nikczemnymi – pragniemy przedstawić Czytelnikom publikację „Od komunikacji do miłości. W 25. rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera”. Niech Filozof z Łopusznej pomoże się odnaleźć, by życia nie przegrać w ostateczności.

Ufamy, że ta praca pod redakcją, którą oddajemy w Państwa ręce przyczyni się do większych przemyśleń i pomoże w odkryciu na nowo konieczności komunikacji, a w niej dialogu prowadzącego do głębi zrozumienia racji drugiego bliźniego.

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