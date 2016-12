"W komisjach dyskusje są merytoryczne, to liderzy opozycji wymuszają totalną krytykę rządu"

Jakub Bojakowski: Właśnie mija pierwszy rok pańskiej 4-letniej kadencji. Zostać posłem w wieku 22 lat to nie lada osiągnięcie. Co chciałby pan powiedzieć sobie mając lat 26?

Łukasz Rzepecki: Cały czas aktywnie pracuję, spotykam się z wyborcami i pomagam, gdy mogę to uczynić. Dlatego właśnie po 4 latach kadencji chciałbym mieć takie poczucie, że jeżeli może nie wszystko, to prawie wszystko co mogłem zrobić dla ludzi, zrobiłem najlepiej jak się dało.

Większość pana kolegów przejmuje się teraz pewnie egzaminami na studiach. Można to porównać z wystąpieniami na sejmowej mównicy? Emocje i stres za pierwszym razem musiały być ogromne.



Oczywiście, że do końca życia będę pamiętał swoje pierwsze wystąpienie w Sejmie. Proszę jednak zauważyć, że byłem wcześniej radnym i mało tego, w dniu wyboru na posła byłem radnym już przez rok drugiej kadencji, więc pewnie choćby z tego powodu było mi w pewnym sensie łatwiej wystąpić na mównicy sejmowej. Przez całą poprzednią kadencję Sejmu RP byłem dyrektorem biura poselskiego Marcina Mastalerka, więc poznałem dzięki temu Sejm dość dobrze.

Czego w takim razie nie powiedzą nam kamery telewizyjne o wnętrzu Sejmu?

Może nieco pana zaskoczę, ale dwie rzeczy: po pierwsze sala sejmowa w telewizji wygląda na znacznie większą, niż jest w rzeczywistości, a druga rzecz to olbrzymie zasoby biblioteki sejmowej.

W wolnych chwilach zaczytuje się pan w kronikach sejmowych?

Jestem najmłodszym posłem w Sejmie i chyba właśnie przez to mam bardzo mało wolnego czasu. Każdą wolną chwilę staram się wykorzystać na naukę, ponieważ studiuję prawo. Oczywiście staram się cały czas uprawiać sport, uwielbiam pływanie. W wolnych chwilach chodzę na mecze Widzewa Łódź, choć niestety nie tak regularnie, jak kiedyś.

Praca posła nie sprzyja uprawianiu hobby?

Choć bardzo lubię pracować i chętnie podejmuje nowe wyzwania, to jednak czasami brakuje mi bardziej uregulowanego trybu pracy.

Kto jest dla pana wzorem, politycznym autorytetem?

Człowiek, dzięki któremu nasz naród znów mógł stworzyć państwo polskie, czyli Józef Piłsudski.

A jeśli chodzi o żyjących polskich polityków? Najlepiej spoza pańskiej partii.

Nie ma takiego jednego posła, ponieważ cenię sobie przede wszystkim merytoryczną dyskusję i proszę mi wierzyć, że w wielu przypadkach na posiedzeniach komisji sejmowych taka dobra dyskusja jest. Mało tego, jak rozmawiam z posłami opozycji po posiedzeniach komisji to widzę ich dużą wiedzę w wielu kwestiach, natomiast później, kiedy przychodzą głosowania sejmowe i następuje zmuszanie przez liderów opozycji do totalnej krytyki obozu rządzącego, to wypowiedzi wtedy stają się mało merytoryczne.

Są jacyś posłowie, bez których Sejm byłby lepszym miejscem?

Nikomu źle nie życzę, każdy jest wybrany z woli narodu i głosami wyborców, więc każdy poseł w Sejmie RP jest ważny.

Może w takim razie miałby pan ochotę zmienić coś w samym sposobie funkcjonowania Sejmu?

Sejm RP jest miejscem gdzie podejmowane są najważniejsze sprawy dla naszego państwa i chciałbym, żeby możliwość obserwacji z bliska obrad Sejmu była możliwa dla jak największej grupy osób, dlatego cieszyłbym się gdyby galeria sejmowa była zdecydowanie większą, choć mam przecież świadomość, że byłoby to niezmiernie trudne wyzwanie.

