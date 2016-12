Co zapamiętamy po roku pracy Sejmu? Środkowy palec czy przemówienie Morawieckiego?

Poruszające przemówienie marszałka seniora

– "Niosłem Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie - gdzie Cię doniosę - nie wiem". To słowa z podziemia, autor nieznany… Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Jesteśmy dumnym, wielkim narodem. Mamy przeszłość wielką. Jesteśmy cząstką dziejów, rośliśmy z chrześcijańskiego, europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, pracy i walki o niepodległość. Z fenomenu „Solidarności” – tak 12 listopada rozpoczął swoje przemówienie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu marszałek senior Kornel Morawiecki.

Kornel Morawiecki podkreślił, że posłowie w Sejmie zostali wybrani przez naród i że mają jako parlamentarzyści obowiązek dochodzenia do porozumienia i służenia Polsce. – Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Taka jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie – zaznaczył.

„Proszę nie walić się w łeb”

Krystyna Pawłowicz na Facebooku napisała, że Mateusz Kijowski z Komitetu Obrony Demokracji wzywa do zastrzelenia Jarosława Kaczyńskiego. Do jej słów 10 grudnia odniósł się w Sejmie Ryszard Petru. – Czy państwo wiedzą, co to jest fejkowy profil? – zwrócił się do posłów PiS. – Proszę nie walić się w łeb, pani poseł, kiedy ja mówię – powiedział do Pawłowicz, widząc jej gestykulacje.

Rozbawiony prezes PiS

Po tym, jak do sieci trafiło nagranie z Sejmu rozbawionego do łez Jarosława Kaczyńskiego, wszyscy zastanawiali się, co tak bardzo rozbawiło prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W końcu portal Fakt24.pl nieoficjalnie ustalił, że Kaczyński czytał odpowiedź Kozaków zaporoskich do sułtana Mehmeda IV, która miała powstać w XVII wieku. Nie wiadomo czy list, z którego śmiać miał się Jarosław Kaczyński był prawdziwy, ale zawarto w nim zdanie: "Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić". Po wybuchu śmiechu prezesa, list otrzymała do przeczytania poseł Elżbieta Witek, której przez ramię tablet prezesa z otwartym powodem radości obejrzeli także Marek Suski, Joachim Brudziński i Paweł Szefernaker. – Myślę, że gdyby więcej polityków podchodziło z takim dystansem, do tego co widzą w sieci, to w polskiej polityce byłoby więcej radości – komentował wówczas zdarzenie Paweł Szefernaker.

"Myszka agresorka" kontra "Słoń agresor"

12 kwietnia Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie wyboru dr Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja nie wystawiała swoich kandydatów, argumentując, że do składu TK powinni zostać włączeni sędziowie, którzy już na to oczekują. Podczas obrad doszło do burzliwej dyskusji między posłankami Nowoczesnej a parlamentarzystami PiS. To podczas tej dyskusji doszło do pamiętnej wymiany "uprzejmości" między posłankami, których kwintesencją jest odpowiedź Kamili Gasiuk-Pihowicz na słowa Krystyny Pawłowicz. – Jeżeli mówimy, że ktoś tu się zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że tek zachowuje się słoń-agresor, a nie myszka-agresorka – komentowała słowa posłanki PiS.

Orędzie prezydenta z okazji 1050-lecia chrztu Polski

Dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i początków polskiej państwowości w piątek, 15 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Pierwszy raz w historii zwołano je poza Warszawą. – To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości – mówił w okolicznościowym przemówieniu Andrzej Duda.

Lista Adamczyka

11 maja rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował wyniki audytu działań poprzedniej ekipy rządzącej, który został przeprowadzony we wszystkich ministerstwach. Po premier Beacie Szydło swoje wystąpienia miał m.in. szef resortu infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Na koniec przemówienia minister pokazał listę roszczeń firm drogowych, które realizowały inwestycje drogowe w latach 2008-2015.

Kamiński o zawiadomieniach do prokuratury

Audyt z działalności służb przedstawił także minister Mariusz Kamiński. Kamiński mówił m.in. o inwigilacji uczestników manifestacji opozycyjnych, patriotycznych i członków ruchu obrońców życia oraz dziennikarzy m.in. poprzez podsłuchiwanie ich telefonów, sprawdzanie miejsc pobytu lub też analizowaniu bilingów i sieci kontaktów, jakimi posługiwali się pracownicy mediów. Minister podkreślił, że chodzi przede wszystkim o okres 2009-2010. Kamiński zwrócił uwagę na to, że akcja ABW w redakcji tygodnika "Wprost" była nielegalna. – Służby specjalne inwigilowały 52 dziennikarzy, wobec 7 użyto specjalistycznego sprzętu podsłuchowego. Afera taśmowa była jednym z pretekstów do inwigilowania byłych funkcjonariuszy CBA, a także ich rodzin – mówił koordynator ds. służb specjalnych. Mariusz Kamiński poinformował, że złożył do prokuratury 19 doniesień w sprawie nieprawidłowości w służbach.

Schetyna na mównicy, posłowie PiS opuszczają salę

20 maja podczas posiedzenia Sejmu premier Beata Szydło przedstawiła "informację rządu ws. komunikatu Komisji Europejskiej". Do jej wystąpienia odniósł się szef PO Grzegorz Schetyna. W trakcie przemówienia polityka Platformy posłowie PiS opuścili salę plenarną. – To jest właśnie dyskusja, której z wami Polska nie może prowadzić. Prawda boli i będziecie ją słyszeć. Żadne obrażanie, żadne przywoływanie targowicy nie zadziała. To wy jesteście targowicą – stwierdził Schetyna. Europie, a nie przeciw Europie”.

Uchwała ws. obrony suwerenności Polski

20 maja Sejm wezwał do obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli. Dokument wywołał gorący krytykę ze strony opozycji. – To jest wasza kompromitacja – powiedziała w stronę posłów PiS Agnieszka Pomaska, po czym będąc jeszcze na mównicy sejmowej, podarła projekt uchwały.

„Co się panu porobiło?”

– Z wielką troską i z wielką sympatią do pana osoby, pytam: co się panu porobiło? – zwróciła się do marszałka Sejmu posłanka PO Ewa Kopacz. Była premier miała zastrzeżenia do sposobu prowadzenia obrad podczas bloku głosowań o projekcie ws. TK.

W Sejmie w czwartek 7 lipca startował blok głosowań nad poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, których było ponad 40.

Środkowy palec do Cimoszewicza

22 lipca w trakcie sejmowej debaty o rybołówstwie poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha odniósł się do poprzedniego punktu obrad, który dotyczył Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie jego przemówienia doszło do spięcia między Tomaszem Cimoszewiczem z PO a Piotrem Pyzikiem z PiS. Polityk partii rządzącej miał pokazać „środkowy palec” przedstawicielowi opozycji. Cimoszewicz zaczął się dopytywać czy przedstawiciel partii rządzącej jest pijany. Z ław PiS padły słowa, by „Cimoszewicz puknął się w główkę”.

W Sejmie o aborcji

22 września dr Joanna Banasiuk z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", uzasadniała obywatelski projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Tego samego dnia swój projekt dotyczący z kolei liberalizacji prawa aborcyjnego przedstawiła Barbara Nowacka, pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety".

– Aborcja, to rzeź niewinnych dzieci, piekło kobiet i moralna kompromitacja mężczyzn. Polskiemu narodowi najpierw zaordynowali ją hitlerowscy zbrodniarze, a na masową skalę narzucił komunistyczny reżim – przekonywała w Sejmie dr Joanna Banasiuk.

– Dzisiejszy dzień zdecyduje o tym, czy jako obywatele będziemy żyć w kraju, w którym o zdrowiu i życiu kobiet będą decydować prawicowi ekstremiści fanatycy oraz hierarchowie kościelni, czy może jednak chcemy Polski demokratycznej, w której wszyscy czujemy się godni i bezpieczni i każdy nasz wybór jest respektowany – mówiła z kolei Barbara Nowacka.

Mistrale za dolara

20 października burzę wywołały słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który stwierdził w Sejmie, że Egipt sprzedał Rosjanom za cenę jednego dolara okręty desantowe Mistral. – Jest prawdą, że mistrale zostały sprzedane do Egiptu i jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały przekazane FR za jednego dolara. Ta operacja miała rzeczywiście miejsce – powiedział z mównicy sejmowej Antoni Macierewicz. Nie ujawnił jednak źródła swoich informacji.

