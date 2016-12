Trzej medialni muszkieterowie. Posłowie, którzy „trzęsą” radiem i telewizją

Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego aktualizuje na bieżąco i archiwizuje wszystkie wizyty polityków w radiowych i telewizyjnych programach publicystycznych. W ten sposób powstaje baza danych, która prezentuje dokładnie: w którym medium, o jakiej porze, w jakiej audycji/programie, pojawiają się posłowie, senatorowie i politycy różnych opcji.

Miejsce 1. – Jacek Sasin

Zgodnie z informacjami zebranymi przez CMDP, od 12 listopada 2015 roku (tego dnia odbyło się z ślubowanie posłów) do 8 listopada bieżącego roku, najaktywniejszym medialnie posłem był Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk łącznie pojawiał się w radiu i telewizji 120 razy, czyli w dużym przybliżeniu, posła PiS widywaliśmy lub słyszeliśmy średnio co trzy dni. Wpływ na ten dobry wynik Sasina ma na pewno funkcja przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, dzięki czemu często zabiera głos w sprawach związanych z budżetem. Dodatkowo, poseł PiS to były kandydat na prezydenta stolicy, rodowity warszawiak, stąd też nierzadko komentuje on wydarzenia z miasta stołecznego. Jednocześnie aktywność medialna posła wypada o wiele lepiej od jego codziennej pracy w Sejmie. W rankingu pracy posłów opracowanym przez Wprost.pl, w którym zbadaliśmy, jak ze swoich obowiązków wywiązują się parlamentarzyści, polityk PiS zajmuje 291. miejsce.

Miejsce 2. – Grzegorz Schetyna

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło szefowi Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, który w mediach pojawił się 110 razy. W przypadku lidera PO czynników, które wpłynęły na to, że był tak rozchwytywany przez stacje, jest kilka. Przede wszystkim, dopiero od stycznia pełni funkcję przewodniczącego Platformy i często pojawiał się w radiu czy telewizji jako murowany kandydat do objęcia tego stanowiska. Później, już jako szef PO, zabierał głos w imieniu najliczniejszej opozycyjnej partii w obecnym Sejmie, a dodatkowo jest byłym ministrem spraw zagranicznych oraz aktualnym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Schetyna, jak wynika z naszego rankingu pracy posłów, nie zalicza się jednak do aktywnych parlamentarzystów: w zestawieniu zajął odległe, 445. miejsce.

Miejsce 3. – Ryszard Petru

Medialne podium zamyka lider .Nowoczesnej Ryszard Petru, który przez ostatni rok pojawił się w mediach 99 razy. Szef .Nowoczesnej, drugiej opozycyjnej siły, największą medialną aktywność odnotował w grudniu, gdy spór o Trybunał Konstytucyjny osiągnął swoje apogeum, a jego ugrupowanie mocno zaangażowało się w dyskusje na ten temat. Petru często zabierał głos także w kwestiach budżetowych, oraz na bieżące tematy (ostatnio zaangażował się m.in. w opiniowanie reformy edukacji). Natomiast w zestawieniu Wprost.pl, dotyczącym pracy poselskiej parlamentarzystów, Petru zajął 209. miejsce. W przypadku lidera .Nowoczesnej nie sposób nie przypomnieć, że wiele z jego medialnych wystąpień dostarczało też sporo rozrywki internautom i komentatorom politycznym. Wpadki Petru, jak np. wypowiedź o "sejmie głuchym", gdy chciał mówić o sejmie niemym, stawały się szybko hitami w sieci.

Miejsca 4-10

Tak przedstawia się pierwsza trójka najbardziej medialnych posłów. Natomiast kolejni parlamentarzyści, którzy chętnie pojawiają się w telewizji i radiu, to: Marek Jakubiak z Kukiz'15 (97 wizyt), Andrzej Halicki z PO (94), Sławomir Neumann z PO (94), Mariusz Błaszczak z PiS (91), Stanisław Tyszka z Kukiz'15 (91), Patryk Jaki z Solidarnej Polski (89) i Katarzyna Lubnauer z .Nowoczesnej (88).

