Ceny warzyw i owoców oszalały. Pietruszka jest droższa od mięsa

Jak informują lokalne media, ceny warzyw w sklepach i na targach oszalały. Za kilogram młodych ziemniaków trzeba zapłacić 6 złotych, a pietruszka na niektórych stoiskach osiągnęła już cenę 20 złotych za kilogram. Niechlubne rekordy biją jednak czereśnie, które zaczynają się już pojawiać w sklepach. Miłośników tych owoców ostrzegamy. Kilogram kosztuje nawet 70 zł.

Skąd takie ceny?

W przypadku ziemniaków są dwie przyczyny. Przede wszystkim chodzi o fakt, że zaczyna brakować warzyw z zeszłego roku, a lokalne, młode jeszcze nie są gotowe do zbiorów. W sklepach pojawiają się więc młode ziemniaki z Cypru, które w hurcie kosztują nawet 30 zł za worek. Za kilogram sklepikarze płacą w hurcie nawet 3 zł. Po drugie chodzi o dostępność do produktu Cypryjskiego. Cena jest wysoka również ze względu na stosunkowo niewielką podaż.

Ceny pietruszki, cebuli i kapusty wynikają głównie z faktu, że jest to sam początek sezonu na młode jarzyny. Z każdym dniem powinny one tanieć. Podrożała także marchewka. Za jej 25-kilogramowy worek na jesieni płaciło się w hurcie 20 zł, obecnie to już nawet 80 zł.