Chiny nakładają embargo na import mięsa. Powodem potencjalnie niebezpieczny lek i sfałszowane dokumenty

Ambasada chińska w Kanadzie poinformowała, że z dniem 26 czerwca państwo wstrzymuje import mięsa pochodzącego z Kanady. Decyzja została podjęta po wykryciu w mięsie pozostałości raktopaminy. Lek wykryto w wieprzowinie, którą 3 czerwca dostarczyła do Chin firma Frigo Royal. Raktopamina jest lekiem, którego używanie jest zabronione w Państwie Środka. Władze argumentują to potencjalnym, negatywnym wpływem leku na zdrowie ludzi. Środek jest jednak dozwolony w USA i Kanadzie.

Drugim powodem decyzji były sfałszowane dokumenty, z których wynikało, że trzodzie, z której pochodzi mięso, nie podawano zakazanego w Chinach leku. Na dokumentach odkryto 188 sfałszowanych podpisów i pieczęci weterynaryjnych zaświadczających, że zwierzęta zostały przebadane pod kątem obecności raktopaminy.

Raktopamina - czym jest?

Raktopamina jest lekiem należącym do grupy beta-antagonistów – związków, które działają podobne do adrenaliny. Zwiększa syntezę białek we włóknach mięśniowych. Lek stosowany jest w hodowli trzody chlewnej do zwiększenia efektywności. Podanie go w okresie poprzedzającym ubój zwiększa masę mięśniową trzody, przez co można na niej więcej zarobić. Środek ten wpływa także na proces żywieniowy zwierząt. Świnie, którym podaje się lek, rosną w dużo szybszym tempie, przyjmując jednocześnie mniej paszy. Skutkuje to większą masą mięśniową przy dużo niższym poziomie tkanki tłuszczowej.

Normy raktopaminy

Światowa Organizacja Handlu oraz część państw wprowadziła precyzyjne normy dotyczące obecności raktopaminy w organizmie zwierząt przeznaczonych na ubój. Przeciwne wprowadzeniu norm dopuszczających używanie związku były, między innymi Chiny, Unia Europejska, Rosja i Indie. Zwolennikami tej decyzji były głównie USA i Brazylia. Zwiększyło to bowiem możliwości produkcyjne, a także otworzyło nowe rynki państw, które wcześniej nie dopuszczały importu mięsa zawierającego środek.

Przyjęto, że dopuszczalne, maksymalne wartości środka dla trzody chlewnej są to 10 µg/kg masy ciała dla mięsa, 40 µg/kg w wątrobie oraz 90 mg/kg w nerkach.