W naszym kraju zaczyna się moda na rodzime owoce. Zobacz, co warto jeść

Przyjeżdżamy do niewielkiej wsi Białous położonej niedaleko granicy z Białorusią. Mieszka w niej około 300 osób, w tym rodzina Wilczewskich. To najwięksi na świecie producenci borówki wysokiej, zwanej amerykańską. Widok jest niezwykły – w którąkolwiek stronę spojrzeć, wszędzie widać wielkie, wtopione w naturę plantacje. W sumie ponad 1,5 tys. ha jest zajęte pod uprawę jednego tylko owocu. Dzięki Wilczewskim niewielka podlaska miejscowość stała się globalną stolicą „błękitnego złota”. Światową, bo niemal 85 proc. krajowej produkcji borówki jest sprzedawana za granicę. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku aronii – na eksport idzie niemal 100 proc. produkcji.

– Polska jest prawdziwą potęgą, jeśli chodzi o owoce jagodowe – przekonuje Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. – Na całym świecie nasze produkty są niezwykle cenione i pożądane. Konsumenci pytają w sklepach, czy są aby na pewno „Made in Poland”. Nasza marka jest bowiem synonimem jakości i smaku.

Owocowy gigant

Słowa Witolda Boguty potwierdzają liczby. Tylko w 2018 roku wyeksportowaliśmy niemal 14 tys. ton świeżej borówki za – bagatela – 81,6 mln euro. W porównaniu z rokiem 2017 eksport był większy o 2 proc. Głównymi odbiorcami są Brytyjczycy, Niemcy i Holendrzy. Nieznacznie więcej niż świeżych owoców eksportuje się z Polski borówek zamrożonych: 14,8 tys. ton o wartości 35,4 mln euro.

Prawdziwym hegemonem jesteśmy również w przypadku porzeczki. Polska jest drugim na świecie (za Rosją) jej producentem. Powierzchnia uprawy wynosi ponad 44 tys. ha., a zbiory tylko w 2018 rok wyniosły 164,6 tys. ton, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość stanowiły porzeczki czarne, których zebrano około 126,3 tys. ton. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej świeżych i mrożonych owoców wyniosła w 2018 r. 23 mln euro.

Jeśli chodzi o maliny, to sam eksport za ubiegły rok wyniósł 11 tys. ton i był wart niemal 16 mln euro. Wzrósł rok do roku o 2,8 proc. Zdecydowanie więcej niż świeżych malin eksportuje się z Polski malin zamrożonych (aż 48,8 tys. ton za ok. 75,2 mln euro). Nic dziwnego, to owoc nietrwały, trudny do przechowywania. Polskie maliny najchętniej kupują Niemcy i Holendrzy. A przecież Polska słynie też ze swoich plantacji truskawek, jagód minikiwi czy jagód kamczackich, których w ostatnim czasie też staliśmy się największym producentem na świecie

Samo zdrowie

Niestety, to co doceniane jest przez konsumentów całego zachodniego świata, w Polsce uważane jest za powszechne i mało wartościowe. Szukamy w specjalistycznych sklepach niezwykle drogich egzotycznych owoców, takich jak jagody goji czy akai, nie zdając sobie sprawy, że to nasza własna czarna porzeczka ma niezwykłe walory zdrowotne.

To po prostu skoncentrowana bomba witaminowa, pomocna w odnowie skóry i spowalnianiu procesów starzenia. Jet jednym z najbogatszych źródeł witaminy C – zawiera jej czterokrotnie więcej niż pomarańcze.

– Jej właściwości od dawna są doceniane kosmetologii – tłumaczy Bożena Społowicz kosmetolog, SKIN COACH. – Jako jedyna z owoców jagodowych zawiera duże ilości unikatowego kwasu GLA, który przeciwdziała wszelkim stanom zapalnym skóry. Terapeutyczne walory czarnej porzeczki czynią ją cudem natury.