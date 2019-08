Ostrzeżenia przed zgnilcem amerykańskim. Czym jest choroba i czy zagraża ludziom?

Zgnilec amerykański (zwany też Kiślicą) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływana przez bakterię Paenibacillus larvae. Atakuje ona czerw, czyli larwy pszczół we wczesnym etapie rozwoju. Choroba pojawia się w ulach szczególnie w okresie późnego lata ze względu na bardzo wysokie temperatury, które sprzyjają rozwojowi bakterii. Chorobę rozpoznaje się po bardzo charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który wydobywa się z zakażonego ula oraz poprzez badanie czerwiu.

Zgnilec amerykański – leczenie

Zgnilec jest chorobą zwalczaną z urzędu. W momencie jego wykrycia, pszczelarz ma obowiązek zgłosić to do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który wyznacza obszar zapowietrzony i likwiduje pasiekę. Robi to na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 lit. b i pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgnilec jest bowiem chorobą silnie zaraźliwą i trudną w leczeniu. Obecnie w jego zwalczaniu stosuje się oleje: cynamonowy, żywokostowy, tymiankowy i cytrynowy. Mają one silne działanie bakteriobójcze. Mimo ich stosowania czesto konieczne jest wykorzystanie najbardziej radykalnej metody, czyli likwidacji rodziny pszczelej. Najczęściej robi się to poprzez spalenie całej zakażonej pasieki.

Obszar zapowietrzony

Obszar zapowietrzony, o którym informują znaki to rejon, w którym istnieje zagrożenie zakażenia się kolejnych rodzin pszczelich. Wynika on z zasięgu lotu pszczoły i wyznaczany jest od wykrytego ogniska choroby. Obszar ten to najczęściej 3 km wokół zakażonej pasieki. Wszystkie hodowle w zasięgu obszaru zapowietrzonego muszą zostać zbadane. Zgodnie z prawem tablice z informacją o obszarze zapowietrzonym, powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru. Każdy pszczelarz, który podejrzewa wykrycie zgnilca w swojej pasiece, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zatajenie takiej informacji podlega odpowiedzialności karnej.

Czy zgnilec zagraża ludziom?

Zgnilec amerykański jest chorobą, która nie zagraża ludziom. Jedyny jej wpływ, który może zostać zaobserwowany to słabsze zapylenie roślin a przez to mniejsze plony, a także mniejsze zbiory miodu. Wynika to z osłabienia rodzin pszczelich lub ich częściowego wyginięcia.

