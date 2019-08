Mateusz Morawiecki mówi o wsparciu dla rolników. „Polskie państwo musi być jak tarcza”

– Polska. To słowo pochodzi od pola albo od ludu, który uprawiał pole. Od Polan. To tak głęboko zakorzeniona piękna melodia. Dlatego czcimy tak tę tradycję, szanujemy Polskę. W tych tradycjach polskiej wsi, suwerennej polskiej wsi przechowana została niepodległość, pragnienie niepodległości. Tradycja przechowywana przez rolników jest zaczynem przekazywanym przyszłym pokoleniom, jest pięknym snopem, w którym ukryte są polskie wartości – powiedział Mateusz Morawiecki w Kolnie. Słowa polityka cytuje portal 300polityka.pl.

„Polskie państwo nie zostawi rolników w potrzebie”

Premier mówił także o wsparciu finansowym dla rolników. – Polskie państwo musi być jak tarcza. Jak w pięknej bajce Krasickiego – przyjaciela poznaje się w biedzie. Polskie państwo musi też w biedzie pomagać polskiemu rolnikowi. Polskie państwo jest po to, żeby wspierać w trudnych momentach. Dlatego mogę dzisiaj powiedzieć, że zdecydowaliśmy się o dopłacie do hektara w przypadku, kiedy straty są wyższe niż 70%, jak w zeszłym roku, 1000 złotych. To będzie miliard, może dwa miliardy. Polskie państwo nie zostawi rolników w potrzebie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

Tęczowe wejście do przedszkola. Radny PiS: Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT?