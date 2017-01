Kolejne siatkarskie święto w Polsce. Zagrają u nas największe gwiazdy

W turnieju uczestniczyć będzie osiem najlepszych drużyn klubowych świata, w tym mistrzowie Ameryki Południowej, Europy i Azji, mistrzowie kraju gospodarza – Polski oraz ligowi mistrzowie dwóch najlepszych krajów z rankingu FIVB (na 31 grudnia 2016 r.), a także dwa zespoły z dzikimi kartami.

Mecz legend siatkówki

Klubowe Mistrzostwa Świata 2017 odbędą się w nowej formule. Faza grupowa rozegrana zostanie w dwóch miastach między 11 a 14 grudnia, po czym dwa najlepsze zespoły każdej z grup przeniosą się do innego miasta, by spotkać się w półfinałach i finałach. Po raz pierwszy odbędzie się specjalny mecz legend siatkówki, z udziałem byłych gwiazd największego formatu, a całość wydarzenia kończącego rok zwieńczy gala FIVB. To będzie całotygodniowe siatkarskie szaleństwo – Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017.

Polska będzie czwartym w historii krajem goszczącym najważniejszy międzynarodowy turniej drużyn klubowych. Zawody w Polsce będą 13. odsłoną dorocznych rozgrywek, zapoczątkowanych w 1989 r.