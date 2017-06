Kolejne zwycięstwo Polaków we włoskiej Pescarze. Doskonały początek Ligi Światowej

Podopieczni Ferdinando de Giorgi w drugim spotkaniu tegorocznej Ligi Światowej ograli 3:1 Włochów, którzy grali na własnym ternie – w Pescarze. Rywale zdołali „urwać” Polakom tylko jednego seta. W pierwszej odsłonie meczu wygrali 21:25. Porażka motywująco podziałała na Biało-Czerwonych, którzy trzy kolejne partie wygrywali 25:17, 25:18 oraz 25:23.

Wygrana nad Włochami oraz wczorajszy tryumf 3:2 nad reprezentacją Brazylii pozwolił Polakom zdobyć 5 punktów w klasyfikacji Ligi Światowej po dwóch spotkaniach.

Kolejny mecz Polakom to spotkanie z Iranem, które zostanie rozegrane 4 czerwca o godzinie 17:00. Następny weekend Biało-Czerwoni spędzą w Warnie, gdzie będą mierzyć się z Bułgarią, Brazylią i Kanadą, a fazę interkontynentalną Ligi Światowej zakończą w Polsce – 15 czerwca w Katowicach zmierzą się z Rosją, po czym przyjadą na dwa mecze do Łodzi, by zagrać 17 czerwca z Iranem i dzień później ze Stanami Zjednoczonymi. W tym roku finał Ligi Światowej odbędzie się w lipcu na stadionie piłkarskim w brazylijskiej Kurytybie.