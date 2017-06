Ważne zwycięstwo Polaków w Łodzi. Pozostają w grze o finał Ligi Światowej.

Biało-Czerwoni potrzebowali zwycięstwa, aby liczyć się w rywalizacji o Final Six w Kurytybie. Po ostatniej porażce z Rosją 0:3, reprezentacja Polski pokonała Iran 3:0 (25:17, 25:18, 25:22). Trener Ferdinando Di Giorgi w sobotnim starciu zdecydował się na jedną kluczową zmianę. Za Bartosza Kurka, który nie prezentował się najlepiej w ostatnich spotkaniach na boisku pojawił się Rafał Buszek. To właśnie od jego asa serwisowego Polacy zaczęli starcie z Persami. Biało-Czerwoni dobrze radzili sobie w bloku, a Buszek regularnie punktował z lewego skrzydła. To pozwoliło na wygranie pierwszego seta 25:17.

W drugiej odsłonie meczu Polacy znowu dali radę odskoczyć rywalom na kilka punktów. W pewnym momencie Iran zaczął grać jednak agresywniej przy siatce i goście odrobili kilka oczek. Bartłomiej Lemański zaliczył jednak świetną serię, dzięki której gospodarze odskoczyli na 16:12. W końcówce tego seta Polacy zaryzykowali jeszcze na zagrywce i zwyciężyli 25:18.

Najbardziej wyrównany okazał się trzeci set, w którym walka toczyła się już punkt za punkt. Mniej skuteczny był Buszek, a trener Ferdinando Di Giorgi zdecydował się na dwie zmiany. Kiedy Maciej Muzaj i Grzegorz Łomacz weszli na boisko, chwilowe kłopoty w tej odsłonie meczu odeszły w zapomnienie. Po ataku Mateusza Bieńka Polacy wygrali tę partię 25:22, a całe spotkanie 3:0.