Trener reprezentacji siatkarzy ogłosił skład na Mistrzostwa Europy w Polsce

Włoski szkoleniowiec Ferdinando De Giorgi ogłosił kadrę na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Na decyzję trenera z pewnością wpływ miały mecze reprezentacji podczas Memoriału Wagnera. W spotkaniu z Rosją o zwycięstwie Polaków zadecydowali rezerwowi m.in. Łukasz Kaczmarek.

Bezpośrednie przygotowania do turnieju finałowego rozpoczną się w najbliższy czwartek w Spale, gdzie kadra pozostanie do wtorku 22 sierpnia. Potem biało-czerwoni przeniosą się do Warszawy, gdzie na 24 sierpnia zaplanowana jest Ceremonia (18.30) i Mecz Otwarcia Polska – Serbia (20.30) LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 na PGE Narodowym. Turniej potrwa do 3 września. Spotkania (oprócz meczu otwarcia) zostaną rozegrane w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie oraz Krakowie.

O medale Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Polsce będą walczyć: