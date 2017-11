Mistrzostwa Świata siatkarzy. Polska reprezentacja poznała rywali

W zabytkowym Palazzo Vecchio we Florencji zakończyła się ceremonia losowania grup Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018, których gospodarzami są Włochy i Bułgaria. Turniej rozegrany zostanie w dniach 10-30 września. Według ustalonych wcześniej zasad losowania, do ośmiu rozstawionych w czterech grupach drużyn dolosowano po cztery zespoły. Końcowy wynik losowania prezentuje się następująco:

Grupa A (Florencja): Włochy, Argentyna, Japonia, Belgia, Słowenia, Dominikana

Grupa B (Ruse): Brazylia, Kanada, Francja, Egipt, Chiny, Holandia

Grupa C (Bari): USA, Rosja, Serbia, Australia, Tunezja, Kamerun

Grupa D (Warna): Bułgaria, Polska, Iran, Kuba, Finlandia, Portoryko

Do drugiej rundy awansuje szesnaście zespołów, które utworzą cztery, czterozespołowe grupy. W tej części mistrzostw odbędą się dwadzieścia cztery mecze. Do kolejnego etapu awansuje sześć drużyn, które rywalizować będą w dwu, trzyzespołowych grupach. W tym wypadku odbędzie się sześć spotkań. Kolejne rundy ograniczą się do czterech drużyn, które najpierw walczyć będą w półfinałach a następnie w małym i wielkim finale. To będą cztery mecze. Łącznie rozegrane zostaną 94 spotkania Mistrzostw Świata 2018. Miastami-gospodarzami mistrzostw globu będą Bari, Bolonia, Florencja, Mediolan, Rzym, Turyn, Sofia, Warna i Ruse.