PZPS wybrało nowego trenera reprezentacji polskich siatkarzy

Wybór poprzedziły prace Zespołu ds. wyboru trenera reprezentacji Polski mężczyzn, który zarekomendował do oceny Zarządu trzech kandydatów: Piotra Gruszkę, Vitala Heynena i Andrzeja Kowala. Kontakt nowego trenera obowiązywać będzie do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

Kim jest nowy trener polskich siatkarzy?

Vital Heynen urodzony w Belgii przez całą zawodniczą karierę związany był z rodzimym klubem Noliko Maaseik. Już jako junior prezentował duże możliwości na pozycji rozgrywającego. Największe sukcesy odniósł pod opieką szwedzkiego trenera Andersa Kristianssona zdobywając czterokrotnie mistrzostwo i pięciokrotnie puchar Belgii.

Po zakończeniu kariery w 2005 roku został w macierzystym klubie asystentem trenera, by po roku objąć stanowisko pierwszego szkoleniowca. Podczas sześcioletniej pracy z Noliko wygrał czterokrotnie ligę, pięć razy zdobył Puchar i cztery razy Superpuchary. W 2009 i 2011 wybierano go w Belgii trenerem roku. W tym samym czasie „otarł się” też o plażową odmianę siatkówki (5. miejsce w FIVB Grand Slam pary Mouha/Gielen).

Po opuszczeniu ojczyzny w 2012 roku podjął pracę w klubach zagranicznych, wszędzie obejmując posadę w trakcie sezonu i wyciągając z tarapatów przejmowane drużyny. Rozpoczął w Ziracie Bankasi Ankara (2012-2013), następnie w Transferze Bydgoszcz (2014-2016), a później w Tours VB (2016-2017).

Od 2012 roku łączył pracę w klubach z funkcją trenera reprezentacji. Początkowo Niemiec, z którymi w tym samym roku awansował do igrzysk olimpijskich w Pekinie, a dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Polsce, po zwycięstwie nad Francją zdobył brązowy medal. Po nieudanych kwalifikacjach do IO Rio de Janeiro zrezygnował z Niemiec na rzecz reprezentacji Belgii, łącząc tę funkcję z posadą trenera mistrza Niemiec: VfB Friedrichshafen.