Liga Narodów. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą. Komplet zwycięstw w pierwszym turnieju!

Po pewnych zwycięstwach z drużynami z Korei (3:0; 25:20, 25:18, 25:21) oraz z Rosji (3:0; 25:15, 25:23, 25:23) Polacy zmierzyli się z reprezentacją Kanady pod wodzą Stephana Antigi - byłego selekcjonera reprezentacji Polski i obecnego trenera Onico Warszawa.

Pierwszy set rozpoczął się od serii błędów Polaków, co pozwoliło Kanadyjczykom na osiągnięcie trzypunktowej przewagi. Nasi siatkarze doprowadzili jednak do remisu przy stanie 5:5, jednak mimo tego na pierwszą przerwę techniczną schodzili z dwupunktową stratą. Losy seta udało się jednak odmienić i po mocnych atakach Kubiaka Polacy doprowadzili do stanu 16:12. W ostatniej partii seta dobrze spisali się Schulz oraz Śliwka. Przy stanie 24:20 Polacy mieli pierwszą piłkę setową, jednak niestety Michał Kubiak zaserwował w aut. Szczęśliwie dzięki atakowi po prostej z prawego skrzydła udało się zdobyć 25 punkt i wygrać pierwszego seta 25:21.

Gramy punkt za punkt

Drugi set rozpoczął się od wymiany punkt za punkt. Na pierwszej przerwie technicznej Polakom udało się doprowadzić do dwupunktowej przewagi. Siatkarze przez jeszcze kilka akcji utrzymali dwupunktowe prowadzenie, jednak po kilku nieudanych akcjach to Kanadyjczycy wysunęli się na prowadzenie. Tuż przed przerwą techniczną Kubiak zdobył punkt po skosie z prawego skrzydła, by za chwilę zepsuć zagrywkę, co dało drużynie Antigi jeden punkt przewagi. Ostatnia partia seta to ponownie gra punkt za punkt. Szczęśliwie przy stanie 23:22 piłka przeszła na naszą stronę po dobrym serwisie Kubiaka a Śliwka zdobył punkt z lewego skrzydła. Po asie serwisowym Kanady i autowym ataku Polaków, ekipa Antigi miał piłkę setową, którą jednak udało nam się obronić dzięki Schulzowi, który obił blok. Dzięki znakomitej zagrywce Kochanowskiego Polacy wygrali drugiego seta 26:24.

Emocjonująca końcówka trzeciego seta

Polacy źle zaczęli trzeciego seta. Kanadyjczycy zdobyli cztery punkty z rzędu i przy stanie 1:5 szkoleniowiec Vital Heynen poprosił o czas. Po powrocie na boisko Śliwka obił kanadyjski blok i nasi reprezentanci powoli zaczęli odrabiać straty. Niestety po serii błędów Polacy na pierwszej przerwie technicznej tracili aż pięć punktów. Polacy próbowali zmniejszyć starty, jednak Kanadyjczycy cały czas utrzymywali trzy-czteropunktową przewagę. Na drugiej przerwie przegrywaliśmy aż pięcioma punktami. W dalszej części seta dzięki akcjom Kochanowskiego i Szalpuka udało się doprowadzić do stanu 17:19 a następnie 21:22. Niestety błąd Zatorskiego i autowy atak Szalpuka dały Kanadyjczykom piłkę setową i wygraną w tej partii meczu. Był to pierwszy set przegrany przez Polaków w tegorocznej Lidze Narodów - 21:25

Popis gry naszych zawodników

Pierwszy set rozpoczął się od walki punkt za punkt i tak było aż do pierwszej przerwy technicznej, kiedy Polacy wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Po przerwie technicznej na boisku w Krakowie mogliśmy zobaczyć popis gry naszych zawodników, którzy na drugą przerwę techniczną schodzili z pięciopunktowym prowadzeniem! Po przerwie główną rolę na boisku odgrywał Kochanowski, który atakował z bardzo dużą skutecznością. Nasza przewaga zmalała jednak do dwóch punktów przy stanie 18:16. Na szczęście po błędzie Kanadyjczyków zdobyliśmy 19 oraz 20 punkt. W końcówce seta Kochanowski popisał się świetnym serwisem, który dał nam prowadzenie 23:16. Po zepsutej zagrywce przez Maara Polacy mieli piłkę meczową. Schulz zakończył mecz asem serwisowym!

Polska liderem tabeli

Z kompletem punktów nasi siatkarze prowadzą w tabeli. Kolejny mecz zagrają 1 czerwca z Francją.

