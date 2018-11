Po dłuższej przerwie stołeczni siatkarze wracają na Torwar

W poprzednim meczu PlusLigi, rozgrywanym awansem w ramach 14. kolejki, stołeczna ekipa pokonała na wyjeździe Cuprum Lubin 3:1, a najlepszym zawodnikiem meczu został Bartosz Kwolek. Mecz z Miedziowymi zakończył tournée warszawian, którzy w ostatnich tygodniach rozegrali pięć wyjazdowych meczów z rzędu. – Cieszymy się, że ta seria meczów wyjazdowych się kończy i teraz będziemy mogli grać trochę częściej we własnej hali, bo te wyjazdy były już rzeczywiście męczące. Na video przed meczem w Lubinie śmialiśmy się nawet, że nie pamiętamy już, że mamy białe stroje, bo od pięciu tygodni gramy tylko w wyjazdowym komplecie – powiedział po meczu w Lubinie Bartosz Kwolek.

Sytuacja w tabeli

Po ośmiu kolejkach PlusLigi ONICO Warszawa z piętnastoma punktami na koncie plasuje się szóstym miejscu w tabeli. Liderami są najbliżsi rywale warszawian, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie odnieśli do tej pory komplet zwycięstw, tracąc zaledwie jeden punkt w meczu z Asseco Resovią Rzeszów.

Ostatnie starcia

Mecz z wicemistrzami Polski to gwarancja największych emocji i święto warszawskiej siatkówki! W ostatnim plusligowym starciu górą byli podopieczni Stephane’a Antigi. 20 lutego w hali Torwar warszawianie wygrali z ZAKSĄ po pasjonujących pięciu setach (25:21, 27:25, 20:25, 21:25, 15:11). Przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi obie drużyny zmierzyły się także w trakcie sezonu przygotowawczego. W meczu towarzyskim rozegranym w Twardogórze ONICO Warszawa bardzo pewnie pokonało wicemistrzów Polski, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 4:0 (25:20, 25:15, 27:25, 25:17).

Bilety na mecz z ZAKSĄ wyprzedane

Starcie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony stołecznych fanów siatkówki. Wtorkowy mecz z wicemistrzami Polski obejrzy komplet kibiców. Na trybunach hali COS Torwar zasiądzie więc ponad 4800 osób. – Powrót do hali Torwar będzie jeszcze milszy ze względu na komplet publiczności, który obejrzy mecz z ZAKSĄ. Cieszymy się, że już kolejny rok jest spore zainteresowanie naszymi meczami. Jesteśmy pod wrażeniem tym bardziej, że mecz odbędzie się w środku tygodnia, jednak nie przeszkodziło to w przyciągnięciu do hali tylu osób. Mamy nadzieję, że skutecznie odwdzięczymy się za to liczne wsparcie – powiedział Kwolek.

Starcie mistrzów świata

We wtorek w hali COS Torwar będzie można zobaczyć największe gwiazdy siatkówki. W meczu ONICO Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wystąpi aż siedmiu polskich mistrzów świata – po stronie ZAKSY: Paweł Zatorski (MŚ 2014 i 2018), Mateusz Bieniek (2018) i Aleksander Śliwka (2018), natomiast w ONICO Warszawa: Damian Wojtaszek (2018), Bartosz Kwolek (2018), Andrzej Wrona (2014) oraz szkoleniowiec mistrzów świata 2014 i trener ONICO, Stephane Antiga.

Tegoroczny puchar MŚ

We wtorek na stołecznych kibiców czekać będzie także wyjątkowa atrakcja. Podczas meczu z kędzierzynianami w hali COS Torwar będzie można obejrzeć puchar zdobyty przez reprezentację Polski podczas tegorocznych mistrzostw świata!

Spotkanie ONICO Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się we wtorek 27 listopada o godzinie 19:00 w hali COS Torwar. Wejścia do obiektu zostaną otwarte o godzinie 17:30. Najmłodszych kibiców stołecznej drużyny zapraszamy do Strefy Małego Kibica przygotowanej przez Fundację ONICO. Relacja punktowa z meczu dostępna będzie na naszej oficjalnej stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport News