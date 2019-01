Polska i Holandia wspólnie zorganizują Mistrzostwa Świata w siatkówce w 2022 roku

FIVB ogłosiła swoją decyzję podczas sobotniej Gali 90-lecia Polskiej Siatkówki w Warszawie. „Zarówno Polska, jak i Holandia mają ogromne doświadczenie w dostarczaniu siatkarskich wydarzeń na światowym poziomie, a także rzesze kibiców, którzy zapewnią elektryzującą atmosferę zawodniczkom w 2022 r”. – podkreśla PZPS.

– FIVB jest zachwycona mogąc wybrać dwa wspaniałe kraje, słynne ze swojej miłości dla sportu i zdolności do organizowania wydarzeń sportowych na światowym poziomie – komentował po ogłoszeniu decyzji prezydent FIVB Ary Graça. – Nie mamy wątpliwości, że stworzymy wspaniałe widowisko w 2022 roku, dostarczając najlepszych możliwych doświadczeń zawodniczkom, a kibicom tak w halach, jak i poza nimi, rozrywkę najwyższej próby – zaznaczył. Prezydent FIVB zdradził, że wspólna oferta Polski i Holandii została wybrana jednogłośnie najlepszą.

Holenderki, zdobywczynie wicemistrzostwa Europy 2017, dotarły w 2018 do finałów Siatkarskiej Ligi Narodów w Nankinie, ostatecznie zdobywając piąte miejsce. Podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Japonii dotarły do półfinału. Siatkarska gorączka w Polsce sięgnęła zenitu po zdobyciu przez męską drużynę narodową drugiego z rzędu mistrzostwa świata w zeszłym roku we Włoszech. Reprezentacja Polski kobiet postara się powtórzyć sukces swoich kolegów już za nieco ponad trzy lata, gdy wyjdą na boisko, w roli gospodarza.