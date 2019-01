Mistrzostwa Europy siatkarzy 2019. Polacy poznali rywali

Gospodarzem imprezy będą cztery kraje: Francja, która została przypisana do grupy A, Belgia (grupa B), Słowenia (grupa C) i Holandia (grupa D). One zostały rozstawione w losowaniu, a następnie do ich grup dolosowywane były kolejne kraje. Poniżej wyniki losowania:

Grupa A: Francja, Włochy, Bułgaria, Portugalia, Grecja, Rumunia



Grupa B: Belgia, Serbia, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Austria



Grupa C: Słowenia, Rosja, Finlandia, Turcja, Macedonia, Białoruś



Grupa D: Holandia, Polska, Czechy, Estonia, Ukraina, Czarnogóra