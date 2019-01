Mistrzostwa Europy siatkarzy 2019. Polacy poznali rywali

Gospodarzem imprezy będą cztery kraje: Francja, która została przypisana do grupy A, Belgia (grupa B), Słowenia (grupa C) i Holandia (grupa D). One zostały rozstawione w losowaniu, a następnie do ich grup dolosowywane były kolejne kraje. Poniżej wyniki losowania:

Grupa A: Francja, Włochy, Bułgaria, Portugalia, Grecja, Rumunia



Grupa B: Belgia, Serbia, Niemcy, Słowacja, Hiszpania, Austria



Grupa C: Słowenia, Rosja, Finlandia, Turcja, Macedonia, Białoruś



Grupa D: Holandia, Polska, Czechy, Estonia, Ukraina, Czarnogóra



Polacy, mistrzowie świata z 2018 roku, nie trafili w losowaniu na najgroźniejszych rywali. Ciekawie zapowiada się sytuacja w grupie „A” , gdzie wylądowały drużyny Francji, Włoch i Bułgarii. Zaciętej rywalizacji należy spodziewać się także w grupie B, gdzie powalczą m.in. Serbia i Niemcy. Poprzednie ME, rozgrywane w Polsce w 2017 roku, skończyły się dla naszych reprezentantów w barażach po fazie grupowej, gdzie Biało-Czerwoni ulegli Słowenii. Tym razem musi być lepiej!

