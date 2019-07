Polska w półfinale Ligi Narodów. Z kim Biało-Czerwoni zagrają o finał?

Zespoły Polski, Rosji i USA zakwalifikowały się do półfinału rozgrywanego w Chicago turnieju Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów. Z walki o medale odpadła Francja, która będzie obok Tunezji i Słowenii rywalem Polski w Gdańsku w eliminacjach do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Biało-czerwoni odnieśli w Chicago dwa zwycięstwa, pokonując Brazylię 3:2 oraz Iran 3:1. Dziś w nocy Rosja, obrońca trofeum, wygrała z Francją 3:0 (25:16, 25:23, 25:17). Dzień wcześniej trójkolorowi ulegli USA 1:3.

Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie. W półfinale spotka się z przegranym w meczu Rosja-USA. Spotkanie naszych potencjalnych rywali rozegrane zostanie w nocy z piątku na sobotę. Wcześniej na boisko wyjdą reprezentacje Iranu i Brazylii, które powalczą o awans do najlepszej czwórki turnieju.

