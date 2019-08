Po tym pytaniu trener siatkarzy nie wytrzymał. „Nie jesteście zbyt dobrymi dziennikarzami”

Wszystko zaczęło się od pytania o zmiany w „wyjściowej szóstce” . – Ale ja nie mam wyjściowej szóstki. Jak mogę zrobić w niej zmiany? Spodziewacie się, że w każdym meczu będę wystawiał od początku tych samych zawodników? – dopytywał przedstawicieli mediów trener siatkarzy Vital Heynen. Po odpowiedzi od jednego z redaktorów, że tak, Holender wypalił: „To nie jesteście zbyt dobrymi dziennikarzami” .

– Już drugi raz. Wcześniej mówiliście, że Polska i Francja to mógłby być olimpijski finał. Jeśli spodziewacie się cały czas tej samej wyjściowej szóstki, popełniacie błąd. Nie interesuje mnie to, interesuje mnie zespół, który będzie grał razem – wskazał Heynen. Trener podkreślił, że najważniejsze w meczu z Trójkolorowymi było zatrzymanie w bloku ich ataku oraz skuteczna obrona.



Dziennikarzom dostało się także po pytaniu o MVP ostatniego meczu. – Dobrze, że to ja jestem trenerem tej drużyny, a nie wy. Od początku mówiłem, że moi gracze ciężko pracują i wszystko podporządkowane jest temu weekendowi. Jak się okazało, to był całkiem dobry plan – wskazał Vital Heynen w odpowiedzi na sugestię dziennikarza WP o wcześniejsze wątpliwości co do formy Michała Kubiaka i Wilfredo Leona.