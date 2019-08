Polska – Słowenia. Jeden set dzieli nas od igrzysk. Gdzie oglądać mecz Polaków?

W niedzielę kończy się rywalizacja podczas Turniejów Kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Dzisiaj poznamy sześć drużyn, które uzyskają awans na najważniejszą imprezę sportową czterolecia. Polska, która rozgrywa turniej w ERGO Arenie w Gdańsku, odniosła już dwa zwycięstwa. Biało-czerwoni pokonali Tunezję i Francję 3:0 i potrzebują tylko seta, aby uzyskać prawo gry na IO. – Taki jest plan Vitala Heynena. Wykorzystujemy sytuacyjne piłki i popełniamy mało błędów. Ja starałem się pomóc drużynie tak bardzo jak to tylko możliwe, która dzisiaj zagrała niesamowicie w bloku, ataku i obronie. To była mega przyjemność grać z nimi – mówił po spotkaniu Maciej Muzaj.

– To był najlepszy mecz mojego zespołu w tym sezonie. Spotkanie przeciwko Brazylii w Chicago był również świetny, ale zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj graliśmy z presją, a moja drużyna pokazała, że radzi sobie z tym świetnie. Ale to tylko jeden mecz, a my jeszcze nie mamy kwalifikacji. Myślę, że ten cały "pakiet" to było za dużo dla Francji. Musieli zagrać dwa trudne mecze z rzędu, grali przeciwko publiczności i jeszcze kilka innych elementów zadziałało na naszą korzyść, co wykorzystaliśmy. Podczas mistrzostw świata pokazaliśmy, że jesteśmy jednym z najlepiej blokujących zespołów i dzisiaj znowu to udowodniliśmy – komentował trener Polaków po starciu z Francją.



Polska – Słowenia – gdzie oglądać?

W niedzielę 11 sierpnia o godzinie 15.00 mistrzowie świata zagrają ze Słowenią. Mecze Polaków oglądać można w telewizji na antenie Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie Polska – Słowenia będzie dostępne także w internecie. Transmisję online za darmo zapewnia strona sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Po tym pytaniu trener siatkarzy nie wytrzymał. „Nie jesteście zbyt dobrymi dziennikarzami”