Mecz z Ukrainą to była formalność. Siatkarze z kompletem zwycięstw awansują z grupy

Pierwsza partia toczyła się na wyrównanym poziomie do stanu 6:6. Później Biało-Czerwoni przyspieszyli, doprowadzając do wyniku 10:7. Z zagrywki punktował Wilfredo Leon (12:8), po czym o pierwszą przerwę na żądanie poprosił szkoleniowiec Ugis Krastins. Nie pomogło to jednak Ukraińcom w poukładaniu gry i po kolejnych akcjach tracili już 7 punktów przy stanie 18:11. Partia skończyła się wynikiem 25:17 dla Biało-Czerwonych po skutecznym bloku Mateusza Bieńka.

Choć drugi set zaczął się od dwupunktowego prowadzenia Ukrainy, to Polacy szybko złapali rytm gry i wkrótce prowadzili już 6:2. Przy stanie 15:8 Vital Heynen wymienił wszystkich podstawowych zawodników jednocześnie. Rezerwowy skłąd doskonale kontynuował grę wyjśiowej "szóstki", kończąc partię wynikiem 25:16.

W trzecim secie Polacy kontynuowali grę rezerwowym składem. Druga szóstka pokazała się z nie gorszej strony niż pierwsza i pewnie wygrałą z Ukraińcami 25:15.

Polacy z kompletem zwycięstw awansowali do 1/8 finału, gdzie zagrają w sobotę z Hiszpanią.