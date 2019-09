Polacy w strefie medalowej ME siatkarzy. Z kim zagrają o finał?

W poniedziałek reprezentacja Polski pokonała Niemcy 3:0 w meczu o półfinał mistrzostw Starego Kontynentu. – Niemcy rzucili się na nas na początku. Wiedzieliśmy, że będą kopać zagrywką, że będą zdeterminowani, bo innego wyjścia nie mieli – mówił po spotkaniu Fabian Drzyzga, rozgrywający reprezentacji Polski.

Rywale zbliżyli się do nas wynikiem jedynie w drugim secie i ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali pewnie 3:0 (25:19, 25:21, 25:18). – Cały mecz był pod kontrolą. Przed spotkaniem wiedzieliśmy co robić, jak to robić i podczas spotkania to realizowaliśmy. Wiedzieliśmy jakim systemem grają Niemcy, że ich gra oparta jest o Grozera, ale nie zawsze był w stanie wziąć ciężar gry na siebie i w rezultacie to my mieliśmy kontrolę nad przebiegiem rywalizacji – komentował Marcin Komenda, drugi rozgrywający.

Kiedy mecz Polska – Słowenia?

Teraz przed Polakami przeprowadzka do Lublany, gdzie czeka nas mecz z gospodarzami – Słowenią. Początek w czwartek 26 września o godzinie 20:30. Współorganizatorzy turnieju zapewnili sobie awans dzięki zwycięstwu w ćwierćfinale nad Rosją 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

Gdzie oglądać mecz?

Czwartkowy mecz, podobnie jak całe Mistrzostwa Europy, można będzie oglądać na antenach Telewizji Polskiej i Polsat Sport. Transmisja dostępna będzie również w internecie. Zmagania podopiecznych Vitala Heynena będzie można śledzić bezpłatnie online na sport.tvp.pl oraz płatnie w aplikacji IPLA TV.