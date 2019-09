Spiridonow w wulgarny sposób obraził Kubiaka. To nie pierwszy eksces Rosjanina

Jerzy Mielewski udostępnił na Twitterze nagranie krótkiej rozmowy z Michałem Kubiakiem. – Mega dziękujemy osobom odpowiedzialnym za to. To jest dla nas kolosalne ułatwienie. Najprawdopodobniej siedzielibyśmy tutaj do jutra (...) dostaliśmy wsparcie od rządu i mega dziękujemy – powiedział kapitan polskiej reprezentacji. Pod nagraniem Aleksiej Spiridonow zamieścił obraźliwy komentarz pod adresem polskiego siatkarza. „K***a” – napisał rosyjski siatkarz.

Wulgarne słowa Spiridonowa

To nie jedyny w ostatnim czasie wybryk rosyjskiego siatkarza. W połowie lipca tego roku pod jednym z komentarzy zamieszczonych na Twitterze przez Karola Kłosa po zdobyciu brązowego medalu w Final Six Ligi Narodów, przyjmujący Uralu Ufa napisał „Polska k***a”. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Sieć zalała fala wulgarnych komentarzy. Kiedy jeden z użytkowników Twittera polecił Aleksiejowi Spiridonowowi, aby „zapytał, gdzie jego dziadek uciekł w 1920 roku”. Siatkarz odparł, że „jego dziadek pi****ł Polskę”. „K***a, ruszyłem tych Polaków i drugi dzień zaśmiecają mi tu konto” – stwierdził w innym wpisie. W trakcie Mistrzostw Świata w Polsce przed pięcioma laty udawał podczas meczu, że strzela do publiczności. W wywiadach mówił, że „Polska to zgniły naród i nie zasłużyła na finał MŚ”.

