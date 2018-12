Turniej Czterech Skoczni: Podium w Oberstdorfie bez Polaków

Podium w Oberstdorfie niestety bez Polaków. W niedzielę 30 grudnia w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni najwyżej z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki. 28-latek z Nowego Targu uplasował się na 5. miejscu. 6. był Piotr Żyła, 8. – Kamil Stoch, a 26. – Jakub Wolny. Do drugiej serii nie udało się awansować Stefanowi Huli i Aleksandrowi Zniszczołowi. Wygrał rewelacyjny w tym sezonie Ryoyu Kobayashi. Japończyk wyprzedził Niemca Markusa Eisenbichlera i Austriaka Stefana Krafta. W poniedziałek 31 grudnia o 14.00 rozpoczną się kwalifikacje do drugiego konkursu – w Garmisch-Partenkirchen.

Pomimo kiepskiej postawy polskich skoczków, Kamil Stoch nie traci pozytywnego nastawienia. – Nie czułem się dziś najlepiej, czegoś brakowało. Nie mam jednak powodów żeby się denerwować czy być smutnym, bo w dalszym ciągu jestem w wysokiej formie – mówił po zawodach. Podkreślał również, że to dopiero pierwszy z czterech konkursów odbywających się w ramach Turnieju Czterech Skoczni. – Chodzi o to, by nie wypalić się już pierwszego dnia. Turniej jest bardzo długi. Najlepiej nie podchodzić do niego jak do „turnieju”, a z „konkursu na konkurs” – dodał.