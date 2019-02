Kamil Stoch zgasił dziennikarza. „No jak chcieliście odgrywać, to...”

W sobotnim konkursie indywidualnym mistrzostw świata w skokach Polacy nie sięgnęli po medale. Najlepszy z Biało-Czerwonych Kamil Stoch zajął 5. miejsce. Dawid Kubacki uplasował się na 12., a Piotr Żyła na 19. miejscu. Jakub Wolny nie wszedł nawet do drugiej serii, kończąc zawody na odległym, 40. miejscu.

Mimo braku medalu, Kamil Stoch nie unikał dziennikarzy. Jednego z nich nawet lekko skarcił, co odnotowała Dorota Zawadzka. Wszystko za sprawą niezbyt fortunnej wypowiedzi, od której zaczął przedstawiciel mediów. – Piękny, emocjonujący konkurs, tylko szkoda, że my nie odgrywaliśmy w nim głównych ról – zagaił dziennikarz. Kamil Stoch odparł z uśmiechem: „No jak chcieliście odgrywać, to trzeba było zapiać narty i skoczyć” .

W niedzielę drużyna

Już w niedzielę Biało-Czerwoni ponownie staną na belce startowej, by bronić tytułu z Lahti. Niedziela upłynie pod znakiem rywalizacji drużynowej. Po konkursie, który rozpocznie się o godz. 14:45 dowiemy się, czy Biało-Czerwoni utrzymają tytuł najlepszej drużyny na świecie. Oprócz Polaków pretendentami do stanięcia na podium są Niemcy, Austriacy oraz Japończycy. O dalsze miejsca powinni powalczyć Norwegowie i Słoweńcy. Polskę w konkursie reprezentować będą Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

