Kubacki zaprzepaścił szansę, Stoch tuż za podium. Kraft wygrywa konkurs w Lillehammer

Przed konkursem w Lillehammer Polacy mieli coś do udowodnienia. Słabe występy w Oslo sprawiły, że Biało-Czerwoni znaleźli się na odległych lokatach w cyklu Raw Air, a druga pozycja Kamila Stocha w Pucharze Świata była zagrożona. Treningi oraz kwalifikacje przed wtorkowym konkursem napawały optymizmem, ponieważ lider polskiej kadry zajmował miejsca w czołówce. Nieco słabiej prezentowali się pozostali podopieczni Stefana Horngachera, ale kibice mieli nadzieję, że Dawid Kubacki, Piotr Żyła i spółka zmobilizują się przed właściwą rywalizacją i potwierdzą dobrą formę.

Kubacki najlepszy w pierwszej serii

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się Stefan Hula, który po skoku na odległość 126 m awansował do drugiej serii z 28. miejsca. Możliwość oddania kolejnego skoku w konkursie zagwarantował sobie także Jakub Wolny, który po skoku na 124,5 m zajmował 27. lokatę. Dawid Kubacki potwierdził, że słabsze starty na treningach były jedynie wypadkiem przy pracy. Zawodnik, który kończy dzisiaj 29 lat skoczył 133 m i po pierwszej serii był trzeci.

Wyczynu kolegi nie powtórzył Piotr Żyła. Czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skoczył zaledwie 120,5 m, co nie dało mu awansu do serii finałowej. Chociaż Kamil Stoch na treningach w Lillehammer prezentował się najlepiej z Biało-Czerwonych, to podczas pierwszej serii musiał ustąpić m.in. Dawidowi Kubackiemu. Skok na 130 m dał naszemu mistrzowi 8 miejsce.

Druga seria

W drugiej serii Stefan Hula nie powalczył o znaczną poprawę wyniku. Skok na 122,5 m dał mu ostatecznie 24. miejsce. Dalej lądował Jakub Wolny, który po locie na 129 m ukończył konkurs w Lillehammer na 21. lokacie. Z dobrej strony zaprezentował się Kamil Stoch, który skoczył 137 m i objął prowadzenie. Orzeł z Zębu zakończył zmagania na czwartym miejscu, zawdzięczając swój awans m.in. słabszemu skokowi Dawida Kubackiego. Mistrz świata z Lillehammer osiągnął 126,5 m, zajmując ostatecznie 8. lokatę. Rywalizację wygrał Stefan Kraft, który wyprzedził Roberta Johanssona i Ryoyu Kobayashiego.

Czytaj także:

Pojawiło się nagranie koszmarnego upadku skoczka. Norweg sam nie chciał go wcześniej oglądać