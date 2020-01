Ojciec Dawida Kubackiego: Praca z panią psycholog i jego doświadczenie procentują

Dawid Kubacki we wspaniałym stylu wygrał 68. edycję Turnieju Czterech Skoczni. W czterech konkursach zebrał 1131,6 punktu. Drugi, pochodzący z Norwegii, Marius Lindvik, uzbierał w sumie 1111 punktów, trzeci Karl Geiger – 1108,4. – Emocji było bardzo dużo, ale cieszę się z fajnej pracy, którą tutaj zrobiłem na skoczni. Nie tylko ja, ale też trenerzy i cały sztab. Podszedłem do tego zadaniowo. Wiedziałem, co chcę zrobić i tego planu się trzymałem – powiedział po konkursie Dawid Kubacki.

Tym samym Dawid Kubacki dołączył do Adama Małysza i Kamila Stocha, zostając trzecim Polakiem, który wygrał prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. – Wiadomo, że stres i nerwy bardzo go zżerały, ale teraz myślę, że praca z panią psycholog i jego doświadczenie procentują. Wszystko jest opanowane, nie jest tak, żeby on się „napalał” , a skok nie wychodził. Bo wiadomo, że w nerwach czy stresie wiele rzeczy nie wychodzi. Tutaj wytrzymał wszystko do końca i jesteśmy zadowoleni – powiedział Edward Kubacki, ojciec Dawida Kubackiego.

Czytaj także:

Kubacki zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, politycy gratulują. Morawiecki: Dawid, stałeś się historią