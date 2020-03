Sezon skoków narciarskich zakończony. Konkursy w Trondheim i Vikersund odwołane

W czwartek 12 marca po południu dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer oficjalnie zakończył 41. sezon skoków narciarskich. Konkursy w Trondheim i Vikersund odwołano, nie będzie także konkursów kobiet w ramach zawodów BLue Bird. W decyzji pomogło z pewnością wystąpienie premier Norwegii Erny Solberg, która od godziny 18:00 wprowadziła w kraju zakaz dla wydarzeń sportowych. Przypomnijmy, że w Norwegii odnotowano już 703 przypadki zakażenia koronawirusem.

Co oznacza decyzja Waltera Hofera dla polskich zawodników? Niestety, nic dobrego. Kryształową Kulę otrzyma Austriak Stefan Kraft (1659 pkt.). Na drugiej pozycji jest obecnie Niemiec Karl Geiger (1519 pkt.) i to on zyska tytuł wicemistrza. Trzeci został Japończyk Ryoyu Kobayashi (1178 pkt.), który nieznacznie wyprzedził Dawida Kubackiego (1169 punktów).

Polacy zajęli pechowe miejsca za podium i nie dostaną szansy na poprawienie swoich wyników. Piąty był Kamil Stoch z 1031 punktami. Piotr Żyła zakończył sezon na 11. miejscu. Jakub Wolny to 38. pozycja, Maciej Kot był 42., Stefan Hula 46., Aleksander Zniszczoł 51., a Klemens Murańka 61.

Czytaj także:

Koszykarz żartował z koronawirusa, teraz jest zarażony. NBA zawiesza rozgrywkiCzytaj także:

Piotr Żyła żartuje z koronawirusa. „Nie chciałem was zarazić”Czytaj także:

Piłkarze Realu Madryt w kwarantannie. Liga hiszpańska zawieszona