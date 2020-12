Wynik testu Murańki nie jest jednoznaczny. Dziś zapadnie decyzja ws. polskich skoczków

W poniedziałek o godz. 16:30 kwalifikacjami w Obersdorfie rozpoczyna się Turniej Czterech Skoczni, jedna z najbardziej prestiżowych imprez w sezonie skoków narciarskich. Polskę ma tam reprezentować siedmiu zawodników: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.

Niestety, Klemens Murańka otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Okazuje się jednak, że nie jest on jednoznaczny. Ponowny test ma zostać przeprowadzony dzisiaj i wtedy zapadnie decyzja co dalej z udziałem Murańki i innych Polaków w turnieju.

– Mogę potwierdzić, że dostaliśmy pozytywny wynik Klemensa Murańki. Potwierdzam też, że jest on niejednoznaczny. Dokładnie jest napisane „schwach positiv”, czyli słabo pozytywny w tłumaczeniu z języka niemieckiego. Liczymy na to, że kolejny test da w tym przypadku negatywny wynik – powiedział w niedziele wieczorem lekarz polskich skoczków Aleksander Winiarski, w rozmowie z portalem Sport.pl. – Liczymy, że uda się go wykonać w poniedziałek rano, bo na razie jesteśmy wszyscy w zawieszeniu. Nie mamy żadnych informacji - dodał.

Turniej Czterech Skoczni bez Polaków?

Koronawirus wśród skoczków narciarskich nie jest nowym problemem, a z zakażeniem zmagali się już członkowie reprezentacji Austrii czy Niemiec. Wówczas od rywalizacji odsuwano całą kadrę, co może spotkać także Polaków.

Co prawda zgodnie z wypracowanymi w ostatnich tygodniach procedurami FIS-u od skakania powinien być odsunięty tylko zakażony zawodnik, ale decydujące będą decyzje niemieckiego sanepidu. Oprócz Murańki najbardziej zagrożony pod względem odsunięcia od skakania jest Andrzej Stękała, który dzieli pokój z potencjalnie zakażonym zawodnikiem. Murańka i Stękała zostali już od siebie odizolowani do osobnych pokoi.

W niedzielę sprawę skomentował już w rozmowie z Onetem dyrektor PZN, Adam Małysz. – Kazali siedzieć i czekać. Mam nadzieję, że tylko tą jedną osobę odstawią, a reszta będzie mogła skakać – powiedział.

Jak dodał wybitny skoczek, wszyscy zawodniczy czują się dobrze, a przeprowadzone dwa dni temu w Nowym Targu badania dały negatywne wyniki. – My chcemy skakać, ale jak to będzie? Nie wiem. W Kuusamo całe grupy poszły na kwarantannę, a w Rosji już nie. Mam nadzieję, że wystąpimy w turnieju – podsumował.

