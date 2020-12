Klemens Murańka z negatywnym wynikiem testu. „Możemy wejść na drogę sądową”

Ze względu na „słabo pozytywny” wcześniejszy test Murańki Polacy nie wzięli udziału w eliminacjach do Turnieju Czterech Skoczni. Ich powtórne wyniki miały być dostępne w poniedziałek 28 grudnia o 14, ale pojawiły się dopiero około 18.30. Rezultat badania pokazuje jednak, że żaden polski skoczek nie jest zakażony koronawirusem. Organizatorzy już zlecili kolejne testy całej naszej kadry. Wyniki mają się pojawić za około cztery godziny. Biało-czerwoni przebywają obecnie w izolacji w hotelu kadry.

Sekretarz PZN: Możemy wejść na drogę sądową

Na temat całego zamieszania wypowiedział się już sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego. – Będziemy wnioskowali o dopuszczenie naszych skoczków do konkursu. Niemcy wiedzą, że możemy wejść na drogę sądową. Polacy nie skakali w kwalifikacjach przez opieszałość organizatorów i błąd laboratorium – podkreślał.

twitter

Tajner: Sytuacja jest nadzwyczajna

Prezes PZN Apoloniusz Tajner już wcześniej zarysował kilka możliwych wyjść z trudnej sytuacji polskiej kadry. Jednym z rozwiązań miał być wniosek o dopuszczenie Polaków do konkursu bez kwalifikacji. – Sytuacja jest nadzwyczajna, więc trzeba szukać różnych rozwiązań. Oczywiście nie mam na myśli samego Klimka, bo on tak czy inaczej wraca do kraju. Wysyłamy z Polski do Niemiec karetkę – mówił w poniedziałek po południu.