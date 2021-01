Stefan Kraft nie wystartuje w Pucharze Świata w Zakopanem

W ostatnich zawodach w Titisee-Neustadt Stefan Kraft pierwszy raz w tym sezonie znalazł się na podium zawodów Pucharu Świata. Austriacki skoczek zajął 3. miejsce, a lepsi okazali się jedynie Halvor Egner Granerud, a także jego rodak Daniel-Andre Tande. Wcześniej Kraft wziął udział w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, w którym zajął 8. lokatę. W obecnym sezonie Stefan Kraft wystąpił jedynie w 7 z 13 możliwych konkursów, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje obecnie niskie 15. miejsce.

Pechowy sezon Krafta

Już w okresie przygotowawczym Stefan Kraft nabawił się kontuzji pleców, która powróciła na początku sezonu. Później obrońca tytułu zakaził się koronawirusem, co wykluczyło go ze startów w kolejnych zawodach. Poza wspomnianym wcześniej podium w Titisee-Neustadt, najwyższe miejsca, jakie udało się zdobyć Kraftowi to 4. pozycja w Bischofshofen, a także 6. w Oberstdorfie. Dla porównania, na tym etapie poprzedniego sezonu Stefan Kraft miał już na swoim koncie jedno zwycięstwo, a czterokrotnie kończył zawody na 2. miejscu.

Po serii problemów zdrowotnych Kraft wrócił na skocznię i od razu odniósł sukces w Titisee-Neustadt, a jego skoki rodziły nadzieje na powrót Austriaka do formy sprzed roku. Tymczasem kolejna kontuzja sprawia, że Kraft znów traci okazję do zdobycia punktów.

Zawody Pucharu świata w Zakopanem odbędą się w najbliższy weekend. W piątek zobaczymy kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę będziemy mogli śledzić zmagania naszych skoczków w konkursie indywidualnym.