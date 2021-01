Puchar Świata w Zakopanem. Andrzej Stękała wyrównał swój życiowy wynik! Konkurs wygrał Marius Lindvik

Do drugiej serii konkursu Pucharu Świata w Zakopanem awansowało pięciu Polaków, a Andrzej Stękała miał najlepszą pozycję. Po pierwszej serii był 4. W zasadzie po pierwszej serii stało się jasne, że Kamilowi Stochowi nie uda się pobić rekordu Adama Małysza – obydwaj mają po 39 zwycięstw w PŚ i Stoch miał szansę na to, by w Zakopanem wygrać po raz 40. Skoczył jednak słabo, zajmując 14. miejsce po pierwszej serii.

PŚ w Zakopanem. Andrzej Stękała na piątym miejscu

W ostatecznym rozrachunku Andrzej Stękała pozostał Polakiem na najwyższym miejscu. Skoczek uplasował się w konkursie na piątym miejscu (wyrównał tym samym najlepszy wynik w karierze).

Konkurs wygrał Marius Lindvik, który oddał dwa długie skoki: po 135 i 145,5 metra. Drugi był Słoweniec Anze Lanisek (prowadził po pierwszej serii), który skoczył 133,5 opraz 143,5 metra, a trzecie miejsce przypadło Robertowi Johanssonowi.

Na 11. pozycji uplasował się ostatecznie Kamil Stoch, 15. był Dawid Kubacki, 27. – Klemens Murańka, a 28. – Paweł Wąsek.