Willingen 6. Koniec kwalifikacji do sobotniego konkursu. Andrzej Stękała wygrywa

Do Willingen przyjechało siedmiu polskich zawodników, w tym oczywiście lider kadry Kamil Stoch. Przed biało-czerwonymi 6 bardzo ważnych skoków. Willingen 6 to turniej, w którym, aby zająć dobre miejsce na koniec zmagań, należy dobrze zaprezentować się nie tylko w samych zawodach, ale także w kwalifikacjach. Do końcowej kwalifikacji Willingen 6 wliczają się bowiem również skoki kwalifikacyjne. W zeszłych sezonach turniej w Willingen miał wliczone tylko jedne kwalifikacje do obydwu konkursów. W tym roku zarówno sobotnie, jak i niedzielne zmagania poprzedzają oddzielne kwalifikacje.

Pierwsze kwalifikacje – początek emocji w Willingen 6. Rekord Murańki

W kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego w Willingen przystąpiło 55 zawodników z aż 15 krajów. Wspaniałym skokiem popisał się pierwszy z Polaków Klemens Murańka. Polak oddał próbę na odległość 153 metrów. Murańka pobił tym samym rekord skoczni należący wcześniej do fińskiego skoczka Janne Ahonnena i słoweńskiego zawodnika Jurija Tepesa.

Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł zaprezentowali bardzo przeciętne skoki, ale ostatecznie te próby dały im awans do konkursu.

Mało brakowało, żeby kolejny Polak cieszył się z pobicia rekordu skoczni. Andrzej Stękała skoczył 152 metry, wyrównując nieaktualny już rekord, pobity przez Murańkę. Piotr Żyła, dwa razy trzeci w historii swoich występów w Willingen, popisał się wspaniałym 148-metrowym skokiem z obniżonej belki.

Dawid Kubacki nie może się pochwalić tak dobrym wynikiem, ale i tak była to jedna z lepszych prób w kwalifikacjach (136,5 metra). Ostatnim z Polaków był Kamil Stoch. Zawodnik oddał przeciętny skok na odległość 129,5 metra. Kwalifikacje wygrał Andrzej Stękała przed Granerudem i Eisenbichlerem.

Polacy zajmowali kolejno, następujące miejsca: 1. – Andrzej Stękała, 5 – Klemens Murańka, 6. – Piotr Żyła, 7. – Dawid Kubacki, 29. – Kamil Stoch, 35. – Jakub Wolny, 40. – Aleksander Zniszczoł.

Sobotnie zmagania skoczków w konkursie indywidualnym rozpoczynają się o godzinie 16. Transmisja będzie dostępna na Eurosport 1, TVP 1 i TVP Sport.