Halvor Egner Granerud triumfatorem cyklu Willingen 6. Trzech Polaków w pierwszej 10

Willingen 6 z założenia miał być serią 6 skoków – dwóch kwalifikacyjnych i czterech konkursowych. Natura zweryfikowała plany organizatorów i dopuściła do przeprowadzenia tylko piątkowych kwalifikacji, sobotnich zawodów i jednej serii konkursowej w niedzielę. Praktycznie z Willingen 6 zostało więc Willingen 4, co i tak jest lepszym wynikiem niż w zeszłym roku, kiedy to cykl w Willingen zamienił się w podsumowanie raptem trzech skoków.

Polacy poza podium w Willingen 6

Najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej Willingen 6 był Dawid Kubacki. Polak po trzech skokach zajmował wysoką, trzecią pozycję w całym cyklu. 10. miejsce w bardzo „loteryjnym” i jednoseryjnym konkursie niedzielnym pozbawiło Kubackiego szans na obronienie swojego wyniku – spadł on na 5. miejsce.

Drugie miejsce w niedzielnych zawodach pomogło w nieznacznym awansie w klasyfikacji Willingen 6 Piotrowi Żyle. Polak poprawił swoją pozycję z 5. na 4. Ostatnim Polakiem, który załapał się do top 10 jest Kamil Stoch, który uplasował się na 9. miejscu. Pozostali biało-czerwoni zajęli następujące miejsca: 12. – Andrzej Stękała, 23. – Jakub Wolny, 31. – Klemens Murańka, 40. – Aleksander Zniszczoł.

