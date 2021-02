MŚ w Oberstdorfie. Polacy powalczą o medale. Halvor Egner Granerud faworytem zawodów

Sobotnie zawody na skoczni normalnej w Oberstdorfie są pierwszą z czterech tegorocznych szans na walkę o medale mistrzostw świata. W konkursie wystartuje pięciu Polaków – Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Murańka.

Polacy bronią mistrzostwa i wicemistrzostwa

Poprzednie Mistrzostwa Świata były rozgrywane w 2019 roku w Seefeld. Wtedy na skoczni normalnej triumfował Dawid Kubacki, a tuż za nim znalazł się Kamil Stoch. Historia jest o tyle ciekawa, że przecież po pierwszej serii konkursowej Polacy zajmowali odpowiednio 27. i 18 miejsce. Przyczyną takie dużego awansu były trudne warunki wietrzne jakie panowały na skoczni.

W tym roku Stoch i Kubacki nie są głównymi faworytami do zwycięstwa, ale na pewno wliczają się w grono zawodników, którzy mogą sprawić swoim przeciwnikom dużo trudności. Obaj mają do tego zapewne dużą motywację. Dawid Kubacki broni przecież tytułu mistrza, a Kamil Stoch wicemistrza i do tego nigdy nie wygrał zawodów mistrzostw świata na skoczni normalnej. Może to ten rok?

Potężny Halvor Egner Granerud

Granerud to najpoważniejszy kandydat do sięgnięcia po złoto w Oberstdorfie. Norweg wygrał w tym sezonie już 11 z 22 konkursów Pucharu Świata, a w piątek wygrał także kwalifikacje do sobotniego konkursu na skoczni normalnej. Przed 12. wygraną na skoczni normalnej w Rasnovie powstrzymała go dyskwalifikacja za nieprawidłowy kombinezon. Norweg jest więc w fantastycznej formie o wydaje się, że nawet warunki wietrzne nie są w stanie mu przeszkodzić w sięgnięciu po złoto. Nie takie rzeczy jednak świat sportu widział.

Polskie medale na normalnej skoczni

Mistrzostwa świata na normalnej skoczni były specjalizacją Adama Małysza. Polak zdobył trzy złote medale właśnie na takim obiekcie. (2001, 2003, 2007) Do tego dołożył jeszcze jeden brązowy medal w roku 2011. Kolejnym mistrzem był oczywiście Dawid Kubacki w 2019. Polskiego dorobku medalowego dopełniają srebra Kamila Stocha z poprzednich mistrzostw i Antoniego Łaciaka z 1962 roku.

MŚ w skokach narciarskich. O której konkurs?

Konkurs rozpoczyna się w sobotę o godzinie 16:30. Transmisję z tego wydarzenia śledzić można na Eurosport 1, TVP1 i TVP Sport.

