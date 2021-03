Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Kolejna szansa na medale dla biało-czerwonych!

Konkurs indywidualny i konkurs drużyn mieszanych jest już historią. Polscy kibice mogą być usatysfakcjonowani, ponieważ indywidualne złoto wywalczył Piotr Żyła. Teraz nadszedł czas na dużą skocznię. Chętnych do zdobycia medalu nie brakuje, także wśród polskich skoczków. Kamil Stoch w swoich mediach społecznościowych parę dni temu dodał post, w którym zapewnia swoich fanów, że jeszcze się nie poddaje.

Czterech Polaków na dużej skoczni podczas MŚ w Oberstdorfie

Na Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie przyjechało sześciu polskich skoczków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Murańka. W konkursie na skoczni normalnej, z racji złotego medalu Kubackiego sprzed dwóch lat, do kwalifikacji mogło przystąpić aż pięciu naszych reprezentantów.

Na dużej skoczni w konkursie indywidualnym wystartuje tylko czterech z naszych reprezentantów. Do kwalifikacji trener Michal Doleżal oddelegował Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Andrzeja Stękałę. Każdy z nich uzyskał wynik pozwalający na to, by powalczyć o medale.

Halvor Egner Granerud – wielki nieobecny

W piątkowym konkursie indywidualnym zabraknie bezsprzecznie najlepszego zawodnika tego sezonu. Halvor Egner Granerud został wykluczony z zawodów z powodu uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Od razu pojawiło się pytanie, co w takim razie z pozostałymi zawodnikami norweskiej drużyny? Szef norweskiej ekipy, Clas Brede Braathem w rozmowie z TVP powiedział, że organizatorzy pozwolili całej reprezentacji Norwegii wykonać dodatkowe testy i wszystkim osobom, oczywiście oprócz Graneruda, a ich wyniki były negatywne.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni w Oberstdorfie rozpocznie się w piątek o godzinie 17. Relację z tego wydarzenia będzie można oglądać na TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1.