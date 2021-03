Początek turnieju Planica 7. Polacy zrehabilitują się za czwartek?

Na cykl Planica 7 składa się sześć skoków konkursowych (cztery indywidualne i dwa drużynowe) i jeden skok kwalifikacyjny, który może zapewnić udział w piątkowym i niedzielnym konkursie indywidualnym. Kwalifikacje odbędą się w piątek 26 marca o 14, na godzinę przed konkursem.

Może być tylko lepiej

W czwartkowym konkursie indywidualnym Polacy zaprezentowali się słabo. Dawid Kubacki i Kamil Stoch nie awansowali nawet do drugiej serii konkursowej, a najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła znalazł się na 10. pozycji. Ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym w następnych zawodach podopieczni Michała Doleżala radzą sobie gorzej niż w czwartek.

Wiele do poprawy ma też zwycięzca tegorocznej Kryształowej Kuli, Halvor Egner Granerud. Norweski skoczek również nie zdołał zakwalifikować się do drugiej serii, co w kontekście jego wielu zwycięstw w tym sezonie na pewno jest niespodzianką.

Kamil Stoch: Nie wiem co mam powiedzieć

Po czwartkowym konkursie Kamil Stoch nie ukrywał swojej złości i bezradności. – Im bardziej się staram, im więcej siły w to wkładam tym jest gorzej. Trudno się to komentuje i na ten temat wypowiada. Nie wiem co mam powiedzieć – powiedział trzykrotny mistrz olimpijski w rozmowie z Skijumping.pl.

Polscy kibice mogą tylko liczyć na to, że w trzech ostatnich konkursach sezonu, zarówno Kamil Stoch jak i inni Polscy zawodnicy, będą w stanie wykrzesać z siebie wszystko co najlepsze, aby móc walczyć o najwyższe lokaty na skoczni mamuciej w Planicy.

Konkurs w Planicy – o której i gdzie transmisja?

Piątkowy konkurs indywidualny rozpocznie się o godzinie 15. Transmisję będzie można śledzić na TVP Sport, TVP1 i Eurosport1.

