Triumf Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi!

Piotr Żyła skoczył w pierwszej serii 132,5 metra. Nasz zawodnik skakał w gorszych warunkach pogodowych, dlatego otrzymał mniej tzw. punktów za wiatr. Nie zachwycił także Maciej Kot, który w pierwszej serii skoczył na odległość 127,5 metra. Z kolei obecny lider PŚ Kamil Stoch skoczył na odległość 130,5 metra co pozwoliło mu zająć po pierwszej serii 6. pozycję. Do prowadzącego Richarda Freitaga tracił 3,8 punkta. Zaskoczył Jan Ziobro, który po pierwszej serii zajmował 9. miejsce. W sumie po pierwszej serii w pierwszej 10 znalazło się czterech reprezentantów Polski.

Sytuacja zmieniła się w drugiej serii. Maciej Kot osiągnął w drugiej odległość 124,5 metra. Komentatorzy podkreślili, że zawodnik skakał w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Dawid Kubacki skokiem na odległość 128,5 metra objął chwilowo prowadzenie w turnieju. Po kilku chwilach na pozycji lidera zmienił go Piotr Żyła, który skoczył na odległość 128 metrów. Finalnie Kubacki był ósmy, a Żyła szósty. Kamil Stoch skokiem na odległość 131 metrów zapewnił sobie zwycięstwo i został triumfatorem konkursu w Zakopanem. Było to czwarte zwycięstwo zawodnika w tym sezonie i 20 w jego całej karierze. Kamil Stoch jest również obecnie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polskiemu skoczkowi pogratulował prezydent Andrzej Duda. – Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jeśli to sen, to nie chcę się z niego budzić – mówił tuż po konkursie Kamil Stoch. Na pozostałych miejscach podium uplasowali się Andreas Wellinger i Richard Freitag.

Udany konkurs drużynowy

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich zajęła podczas drużynowego konkursu w Zakopanem zajęła drugie miejsce. Polacy przegrali jedynie z Niemcami, do których stracili 5,1 punktu. Najlepsze skoki w naszej reprezentacji oddał Piotr Żyła.

W polskiej reprezentacji jako pierwszy skakał Piotr Żyła i to on oddał najlepsze skoki w naszej reprezentacji – na odległość 133,5 oraz 137,5 metra. Jako drugi Polskę reprezentował Maciej Kot, który dwukrotnie potwierdził swoją stabilną formę – osiągnął odległość 132,5 oraz 133,5 metra. Pierwszą próbę zepsuł Dawid Kubacki, który lądował na 120 metrze. Znacznie poprawił się w drugim skoku i skoczył 128 metrów. Jako ostatni skakał Kamil Stoch – w pierwszej serii lądował na 125 metrze, jednak drugi skok potwierdził wielką formę lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamil wylądował na 136 metrze.

Polacy łącznie zdobyli 1111,2 punktów. O 5,1 punktu naszą reprezentację wyprzedzili Niemcy w składzie Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger oraz Richard Freitag, którym udało się zebrać 1116,3 punktów. Za Polakami znaleźli się Słoweńcy ze zdobyczą punktową 1102,7 punktu, Austriacy (1092,5 punktu) oraz Norwegowie (1066,1 punktu).

Po konkursie nasi zawodnicy podkreślali, że skakali w pięciu, nie czterech zawodników, dzięki dopingowi zakopiańskiej publiczności.