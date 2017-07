Hajejak i Urban najlepsi w Krokowej

Krokowa rozpoczęła letnią część sezonu, ale akurat ta kolarska sobota okazała się pochmurna i deszczowa. „Deszcz padał właściwie od piątku, co utrudniło rywalizację. Trasa sama w sobie nie jest łatwa – interwałowa, techniczna, większa część pętli przebiega przez las. Z powodu deszczu zrobiła się śliska i błotnista, a w wielu miejscach niebezpieczna.” – opisuje Lech Piasecki z Lang Teamu. Mimo niesprzyjającej aury atmosfera w miasteczku wyścigu była wyśmienita, a na starcie pojawiło się około siedmiuset miłośników kolarstwa górskiego. „Kolarze bardzo lubią ścigać się w Krokowej. Co roku przyjeżdża tu mnóstwo zawodników – tych doświadczonych i tych, którzy zaczynają rowerową przygodę. A Krokowa jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia takiej przygody – przepiękne trasy, wspaniali ludzie i niepowtarzalna atmosfera.” – dodaje prezes Lang Teamu Adam Siluta. Dla wielu uczestników początkiem rowerowej przygody jest Parada Rodzinna, czyli najkrótszy dystans przyjazny dla dużych i małych.

Najdłuższy dystans Grand Fondo liczył w Krokowej 85 kilometrów. Po wyczerpującej walce zwycięzca Wojciech Halejak wjechał na metę finiszując samotnie. Królewski dystans pokonał w czasie 3:14:15. Drugie miejsce zajął Dariusz Batek (MTB CST Team), który stracił do zwycięzcy nieco ponad minutę. Kolejni zawodnicy mniej więcej w minutowych odstępach czasowych pojawiali się na finiszu. Wszyscy ubłoceni od stóp do głów. Pierwsza wśród pań była Anna Urban, która do pokonania Grand Fondo potrzebowała czterech godzin, pięciu minut i sześciu sekund.

Wielkie emocje towarzyszyły także rywalizacji na krótszych dystansach. Trasa Medio wynosiła 58 kilometrów, a najszybciej pokonał ją Michał Kowalczyk (Euro Bike Kaczmarek Electric Team) w czasie 2:15:51. Drugiego na mecie Michała Górniaka wyprzedził o ponad dwie minuty. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Hendrzyk-Majewska (Real 64 Sto) z czasem 2:37:15, lepszym od drugiej Aleksandry Zabrockiej o ponad osiem minut. Najwięcej zawodników przyciągnął dystans Mini, który liczył 31 kilometrów. Tu zwycięzcą okazał się Przemysław Mikołajczyk (Agrochest Team, 1:11:09), który o ponad minutę wyprzedził Sławomira Pitucha. Niemal do samego końca trwała walka o zwycięstwo wśród kobiet – ostatecznie Aleksandra Romańska (GK STG, 1:31:41) o jedenaście sekund wyprzedziła Izabelę Dudek.

Po Krokowej w kalendarzu Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe następuje dłuższa przerwa. Po raz kolejny amatorzy kolarstwa górskiego spotkają się 16 września w Dąbrowie Górniczej. Ale wakacje nie oznaczają odpoczynku od rowerów. Już 29 lipca rozpocznie się 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Tegoroczny wyścig wystartuje z Krakowa, a zakończy się w Bukowinie Tatrzańskiej.