Polski biznes pływał w Gdyni na rzecz hospicjum „Bursztynowa Przystań”

W zeszłym roku w pierwszych regatach PHN-Gdynia VIP Racing wzięło udział 16 załóg - najlepsi okazali się przedstawiciele firmy Profbud, na drugim stopniu podium stanęli pracownicy Olivii Business Center, a trzecią pozycję wywalczyła Enea. Ten tercet wystartował także w drugiej imprezie, ale tym razem żaden z tych teamów nie zajął medalowego miejsca.

Najlepszymi żeglarskimi kwalifikacjami wykazała się załoga Korporacji Budowlanej Doraco, a kolejne lokaty przypadły w udziale ekipom reprezentującym PwC Polska oraz PGNiG Upstream Norwey. W drugiej edycji zmienili się nie tylko medaliści, ale również kwota, którą uczestnicy przekazali na rzecz prowadzonego przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca hospicjum dla dzieci "Bursztynowa Przystań" w Gdyni. Organizator nie pobierał co prawda wpisowego, jednak warunkiem udziału w regatach było dokonanie darowizny w wysokości sześciu tysięcy złotych. Dzięki temu teraz zebrano 168 tysięcy, natomiast w zeszłym roku było to 75 tysięcy złotych. I to właśnie hospicjum można uznać za głównego zwycięzcę regat PHN-Gdynia VIP Racing.

– W zeszłym roku, przygotowując inwestycję Yacht Park w Gdyni, usłyszeliśmy o tym hospicjum. Przebywające w nim dzieci są podwójnie pokrzywdzone, bo nie tylko cierpią na straszną chorobę, ale nie mają również rodziców. W sierpniu, kiedy przekazywaliśmy symboliczny czek, mieliśmy łzy w oczach. Niesamowicie się wzruszyliśmy, bo to było przejmujące doznanie. Wobec tego ogromu cierpienia nie da się przejść obojętnie i dlatego postanowiliśmy pomóc tej instytucji – zapewnił PAP prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Maciej Jankiewicz.

Organizatorzy zapowiadają kontynuację tej imprezy. Niewykluczone, że na starcie stanie więcej załóg, większa może być również obligatoryjna darowizna. – Te regaty wpisane są do gdyńskiego kalendarza i za rok znowu się odbędą. Już teraz zastanawiamy się, w jakiej formule powinniśmy je zorganizować. Być może zajmą nam nawet dwa dni. W drugiej edycji chętnym było bardzo wielu i na początku pulę uczestników powiększyliśmy z 22 do 24, a kiedy swoje załogi postanowili wystawić także nasi partnerzy i sponsorzy zawodów, stanęło na 28 ekipach. A i tak kilku firmom z przykrością musieliśmy odmówić startu w regatach – wyjaśnił. Gospodarze nie odegrali w imprezie czołowej roli, ale Grupy PHN wystawiła amatorską załogę. – Regulamin zakładał, że minimum jeden z jej członków musi zasiadać w zarządzie firmy, a u nas były trzy takie osoby. Te regaty miały być dobrą zabawą, ale generalnie zostały potraktowane bardzo prestiżowo, bo każdy chciał wygrać. Stąd też obecność na poszczególnych łódkach tak znakomitych żeglarzy jak Zbigniew Gutkowski, Michał Korneszczuk, Adam Łożyński, Tomasz Cichocki czy też olimpijczyk Dominik Życki – wyliczył.

Ta impreza z udziałem czołowych polskich przedsiębiorstw ma również promować unikatowy na skalę Polski i Europy ekskluzywny projekt deweloperski realizowany w Gdyni na Molo Rybackim przez Grupę Kapitałową PHN - Yacht Park. W ramach tej inwestycji powstanie luksusowy kompleks mieszkalny składający się z sześciu pięciokondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się 135 apartamentów, z nowoczesną przystanią jachtową na 120 jednostek oraz aleją spacerową z butikami i restauracjami. – To pierwszy etap tej realizowanej nad samym morzem inwestycji. Budowa Yacht Parku ruszy jesienią i zakończy się po dwóch latach. Na razie w sprzedaży znalazła się pierwsza transza licząca 15 apartamentów, a kolejne będziemy sukcesywnie uruchamiać – dodał.Regaty zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezydenta Miasta Gdyni, a także patronatem Pomorskiego Związku Żeglarskiego. A sponsorami były Chopin Airport Development, Grupa Lotos, Marvipol oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.