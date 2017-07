Żeglarskie święto w Gdańsku – na początek mistrzostwa Polski!

W ramach Mistrzostw zaplanowano pięć wyścigów. Dwa pierwsze – krótkie wystartują w piątek o godz. 11 w rejonie mola w Gdańsku-Brzeźnie. Przebieg rywalizacji będzie można oglądać z pobliskiej plaży. W sobotę rozegrany zostanie jeden wyścig długi, który wystartuje także z rejonu mola o 11. W niedzielę ponownie rozegrane zostaną dwa krótkie wyścigi, a uroczystość zakończenia regat i wręczenie medali najlepszym załogom rozpocznie się o 19 w Gdańskiej marinie. W tegorocznych mistrzostwach Polski rywalizacja będzie się odbywać w czterech grupach A, B, C i D w zależności od przelicznika ORC jachtu. Ponadto jachty zostaną też nagrodzone w drużynowej klasyfikacji klubowej.

Położona przy ul. Szafarnia 6 Marina Gdańsk będzie gościła wszystkich żeglarzy podczas uroczystej inauguracji MP w czwartek 20 lipca o godz. 19. Będzie też miejscem postoju jachtów biorących udział w regatach. Dzięki tej lokalizacji, przez wszystkie dni trwania imprezy turyści i mieszkańcy Gdańska będą mogli oglądać jednostki płynące rano wzdłuż Długiego Pobrzeża na miejsce startu wyścigów i wracających na przystań po ich zakończeniu ok. godziny 18. Miasteczko regatowe codziennie, w godzinach od 9 do 19, będzie otwarte dla widzów. Można będzie zajrzeć za kulisy regat, obejrzeć jachty startujące w Mistrzostwach, być może uda się porozmawiać z żeglarzami, a atrakcje zaczną się już w czwartek 20 lipca koncertem zespołu szantowego Atlantyda o godz. 18.30.

Mistrzostwa Polski, których sponsorem tytularnym jest firma Granaria, to dla wielu załóg rozgrzewka przed kolejną odsłoną żeglarskiego święta. Poniedziałek 24 lipca będzie pierwszym dniem Dr lrena Eris ORC European Championship Gdańsk 2017 – mistrzostw Europy w żeglarstwie morskim, ale do wyścigów inauguracyjnych żeglarze wystartują we wtorek 25 lipca. Podobnie, jak podczas MP areną zmagań będzie Zatoka Gdańska w rejonie mola w Brzeźnie, a regatowe centrum mieścić się będzie przy gdańskiej Marinie.

Do udziału w mistrzostwach Europy zgłosiło się niemal sto załóg z całego kontynentu. Konkurencja jest naprawdę silna, bo swój start zapowiedzieli m.in. zdobywcy ubiegłorocznego tytułu w grupie C, Estończycy na jachcie „Katariina II” ze skipperem Aivare Tuulbergiem. Podobnie, jak przed rokiem w Grecji, w Gdańsku rywalizacja będzie prowadzona w trzech grupach - A, B i C w zależności od przelicznika jachtu. Poza indywidualnymi tytułami rywalizacja w ME odbywać się będzie w klasyfikacji państw (Turniej Narodów) w mistrzostwach Europy.

Podczas mistrzostw Polski i mistrzostw Europy Gdańsk będzie gościł ponad 800 żeglarzy i żeglarek z całego kontynentu. Na liście startowej mistrzostw Europy jest ponad 90 załóg z kilkunastu krajów, w tym 20 załóg polskich. Do mistrzostw Polski zgłosiło się ponad 50 załóg, w tym 34 załogi zagraniczne. Zawodnicy wystartują na jachtach od 33 (10 m) do 54 stóp (ok 17 m).

Granaria Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Gdańsk 2017, program:

Miejsce: Marina Gdańsk – miasteczko regatowe, ul. Szafarnia 6

20.07 Czwartek

9.00-19.00 Biuro regat: zgłoszenia, rejestracja, pomiary

9.00-20.00 Miasteczko regatowe otwarte dla widzów

18.00 Odprawa sędziów/ techniczna

18.30 Koncert zespołu ATLANTYDA – scena w miasteczku regatowym

19.00 Uroczyste otwarcie regat scena w miasteczku regatowym

21.07 Piątek

8.30-9.00 Odprawa sterników - scena w miasteczku regatowym

9.00-10.00 Wypłynięcie jachtów z mariny

9.00-19.00 Miasteczko regatowe otwarte dla widzów

11.00-16.00 2 wyścigi krótkie - okolice Mola w Brzeźnie

16.00-18.00 Powrót jachtów do mariny

18.30-19.00 Ceremonia „Winner of the day” - scena w miasteczku regatowym

19.00-22.00 Grill dla uczestników - miasteczko regatowe

22.07 Sobota

8.30-9.00 Odprawa sterników – scena w miasteczku regatowym

9.00-10.00 Wypłynięcie jachtów z mariny

9’00-19.00 Miasteczko regatowe otwarte dla widzów

11.00-19.00 1 wyścig długi - start okolice Mola w Brzeźnie

19.00-22.00 Powrót jachtów do mariny

23.07 Niedziela

8.30-9.00 Odprawa sterników – scena w miasteczku regatowym

9.00-10.00 Wypłynięcie jachtów z mariny

9.00-20.00 Miasteczko regatowe otwarte dla widzów

11.00-16.00 2 wyścigi krótkie okolice Mola w Brzeźnie

16.00-17.00 Powrót jachtów do mariny

19.00 Uroczyste zakończenie regat - scena w miasteczku regatowym