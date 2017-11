Media: Triumfalny powrót Kubicy do Formuły 1

Kibice Formuły 1 od dłuższego czasu spekulują na temat powrotu polskiego kierowcy. W sieci co chwila pojawiają się nagrania z jego treningów i jazd testowych oraz setki wspierających Polaka komentarzy. W kontekście powrotu Roberta Kubicy do zawodowego ścigania mówi się przede wszystkim o teamie Williams. Według branżowych plotek, właściciel tej ekipy jest zmęczony współpracą z Brazylijczykiem Felipe Massą, a do pierwszego kierowcy Lance'a Strolla z Kanady chciałby dokooptować albo rezerwowego Paula di Restę albo właśnie Roberta Kubicę.

Francuski Canal+ ogłosił triumfalny powrót Roberta Kubicy do F1. Według dziennikarzy to właśnie polski kierowca stworzy w 2018

duet z Lancem Strollem jeżdżącym w barwach Williamsa. Z medialnych doniesień wynika, że już po zakończeniu GP Abu Zabi zespół ma dać Kubicy jeden dzień testów. Williams na razie nie potwierdza informacji Canal+. Nie wiadomo również, czy testy Roberta Kubicy po zakończeniu GP Abu Zabi faktycznie się odbędą. Eksperci zajmujący się Formułą 1 podkreślają, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść nie później niż do końca listopada.