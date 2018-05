20-letnia Polka wschodzącą gwiazdą bikini fitness. Została Mistrzynią Europy!

20-letnia Patrycja Słaby z Nowego Sącza to wschodząca gwiazda bikini fitness. Na co dzień studentka fizjoterapii dopiero rozpoczyna swoją przygodę z sportami sylwetkowymi. W oficjalnych zawodach międzynarodowych startuje pierwszy sezon. Wygrała zawody z serii Debiutów (również w kategorii open) oraz Mistrzostwa Śląska. Zajęła także trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, co pozwoliło jej na otrzymanie powołania do reprezentowania Polski na mistrzostwach kontynentu w hiszpańskiej Santa Susanna. Polka sięgnęła w Hiszpanii po mistrzostwo Europy w bikini fitness.

Czym jest bikini fitness?

Jest to kategoria sportów sylwetkowych dla kobiet, które chcą prezentować rezultaty diety oraz treningów. W tej kategorii sylwetki powinny by subtelne i znacznie mniej umięsnione niż w przypadku kulturystki czy fitnessu sylwetkowego. Zawody w tej dyscyplinie polegają na pozowaniu pojedynczo lub w parach. Uczestniczki rywalizacji są ubrane w dwuczęściowe stroje kąpielowe, często bogato zdobione, mają również specjalne szpilki, które mają dodatkowo podkreślić kształt pośladków oraz łydek.

