Anna Lewandowska pociesza męża. Scenę uchwyciły kamery

To był fatalny początek mundialu dla reprezentacji Polski. Pierwszy gol padł w 37. minucie, kiedy to Thiago Cionek nieudanie zablokował strzał Idrissy Gueye i wpakował piłkę do własnej bramki. W 60. minucie złe podanie Grzegorza Krychowiaka i niezrozumienie Bednarka sprawiło, że do pustej bramki trafił Mbaye Niang.

Nadzieje w polskie serca wlał w 86. minucie Grzegorz Krychowiak, który po dośrodkowaniu Kamila Grosickiego pokonał senegalskiego bramkarza strzałem głową. Kolejny mecz podopieczni Adama Nawałki rozegrają 24 czerwca w Kazaniu. Rywalem będzie Kolumbia, która w swoim meczu uległa Japonii 1:2.

Po spotkaniu kamery telewizyjne na całym świecie pokazały scenę pocieszania Roberta Lewandowskiego przez jego żonę Annę Lewandowską. "Och, miłość... " – komentuje FOX Sports Brazil.