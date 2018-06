Liga Narodów. Emocje podczas meczu siatkarzy. Polacy wygrali z Argentyną 3:0!

W Melbourne rozpoczął się piąty i ostatni weekend fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o awans do turnieju Final Six, który rozegrany zostanie od 4 do 8 lipca w Lille. W piątek 22 czerwca polscy siatkarze zmierzyli się z reprezentacją Argentyny. Trener Vital Heynen z kolei zdecydował się na kolejne zmiany w składzie biało-czerwonych. W Melbourne do polskiej drużyny dołączyli Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka oraz Paweł Zatorski. Na boisku pojawił się również Bartosz Kurek.

Duże emocje już w pierwszym secie

Argentyna jest najłatwiejszym przeciwnikiem naszych siatkarzy w tej fazie turnieju. Polacy zaczęli spotkanie od zwycięstwa w pierwszym secie. W pierwszej fazie seta gra była wyrównana, Polacy schodzili na pierwszą w tym spotkaniu przerwę techniczną z jednopunktową stratą. Później jednak przewaga Argentyny wzrosła aż do czterech punktów (12:16). Na szczęście nasi reprezentanci w ostatniej fazie seta zaczęli odrabiać straty. Dzięki skutecznemu blokowi i autowemu atakowi Sole z Argentyny zawodnicy doprowadzili do remisu 23:23. Ataki Bieńka po bloku i Kochanowskiego ze środka zakończyły pomyślnie dla naszych zawodników pierwszą część spotkania.

Przewaga Polaków w drugiej partii meczu

Początek drugiej partii również był wyrównany. Po serwisie w siatkę Tomasa Lopeza na pierwszą przerwę techniczną Polacy schodzili z jednopunktowym prowadzeniem. W dalszej części seta nasi zawodnicy utrzymali dwupunktową przewagę, którą utrzymali aż do drugiej przerwy technicznej. W ostatniej fazie seta trener Julio Velasco dwukrotnie prosił o czas - przy stanie 19:17 oraz 20:17. To jednak nie wybiło Polaków z rytmu gry. Nasi siatkarze przypieczętowali efektownym blokiem triumf w drugiej partii meczu. Set zakończył się wynikiem 25:20.

Emocje w końcówce spotkania

Dobry początek trzeciego seta w wykonaniu Polaków. Nasi reprezentanci przy stanie 7:3 wyszli na czteropunktowe prowadzenie. Po przerwie Polacy jeszcze powiększyli przewagę nad Argentyną. Po efektownym ataku Bartosza Kurka z prawego skrzydła przewaga wynosiła już 5 punktów. Kiedy przy stanie 13:7 wydawało się, że losy seta są już przesądzone, Polacy popełnili serię błędów, która pozwoliła Argentynie na odrobienie strat i zmniejszenie przewagi Polaków do zaledwie trzech punktów. Trener Vital Heynen poprosił o czas i na drugą przerwę techniczną nasi zawodnicy schodzili z czteropunktowym prowadzeniem.

Niezwykle emocjonująca była ostatnia partia seta. Po skutecznych blokach Argentyńczyków i ataku Cristiana Poglajena, zawodnicy z Ameryki Południowej doprowadzili do remisu 23:23. Zepsuta zagrywka siatkarzy Argentyny dała Polakom pierwszą piłkę meczową, której nasi reprezentanci nie wykorzystali. Kapitalna akcja Argentyny doprowadziła do rywalizacji na przewagi w końcówce seta. Artur Szalpuk skończył trzy najważniejsze piłki w tym meczu i dał Polakom zwycięstwo w tym secie 29:27 i w całym meczu!

Kolejne mecze reprezentanci Polski rozegrają z Brazylią (sobota 22.06 o 12:00) oraz z Australią (niedziela 23.06 o 7:00).

Czytaj także:

Liga Narodów. Polska w eksperymentalnym składzie przegrała z USA