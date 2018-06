Ten pocałunek wywołał ogromne kontrowersje. „Witamy w 2018 roku”

Zdjęcie, które znalazło się w centrum uwagi opublikowała na Facebooku Narodowa Liga Rugby (NRL). Fotografię wykonano po ostatnim meczu w Sydney. W kadrze znalazły się dwie zawodniczki, które grały przeciwko sobie - Karina Brown z Queensland oraz Vanessa Foliaki z ekipy Nowej Południowej Walii. Kobiety wykonały gest, który podzielił internautów - postanowiły czule się pocałować.

Użytkownicy portalu społecznościowego masowo zaczęli komentować wpis zamieszczony na profilu NRL. Jedni krytykowali sam pocałunek, inni byli oburzeni faktem, że Narodowa Liga Rugby zdecydowała się na wstawienie takiej fotografii. „Powodzenia dla was, róbcie co chcecie, ale trzymajcie to z dala od boiska. Zły ruch NRL, możecie przez to odstraszyć młode dziewczyny” – brzmiał jeden z komentarzy.

„Zapraszamy do 2018 roku”

Narodowa Liga Rugby postanowiła włączyć się do dyskusji i twardo bronić swojej publikacji. Na krytyczny wpis odpowiedziano z dużym luzem i udzielono wsparcia zawodniczkom, które dały sobie buziaka. „Zapraszamy do 2018 roku. Nie możemy doczekać się, aż do nas dołączycie” –napisano.

Zdjęcie zawodniczek stało się bardzo popularne na Facebooku. Do tej pory zebrało ponad 20 tys. reakcji i udostępniono je ponad 3 tys. razy.