FIFA pracuje nad nowym rozwiązaniem. W ten sposób chce uatrakcyjnić mecze

Światowa federacja piłkarska rozważa wprowadzenie nowej opcji, która podniosłaby atrakcyjność meczów. W myśl nowej koncepcji kibice mogliby słuchać rozmów między głównym sędzią a arbitrami, którzy obsługują system VAR. Dzięki temu fani piłki nożnej mogliby lepiej zrozumieć, na jakiej podstawie są podejmowane decyzje. O tym, że pomysł z podsłuchiwaniem arbitrów jest wart rozważenia mówił m.in. legendarny sędzia Pierluigi Colina, który obecnie pełni funkcję prezesa komitetu sędziowskiego. – Powinniśmy o tym pomyśleć, trzeba rozważyć wszystkie plusy i minusy, bo rozwiązanie wydaje się całkiem ciekawe – tłumaczył.

Co to jest VAR?

VAR to skrót od angielskiego zwrotu Video Assistant Referee. Wideoweryfikacja zadebiutowała na piłkarskich boiskach w grudniu 2016 roku podczas Klubowych Mistrzostw Świata. System ma pomagać sędziom boiskowym, a obsługiwany jest przez specjalnie w tym celu przeszkolonych tzw. sędziów VAR, zwanych też asystentami wideo – AVAR.

Jak działa system VAR?

Podczas meczu na terenie stadionu znajduje się wóz, w którym jest jeden lub więcej asystentów AVAR. Mają oni dostęp do telewizyjnych powtórek z rozgrywanego spotkania. W momencie, gdy na boisku dojdzie do spornej sytuacji, sędzia VAR może podpowiedzieć przez słuchawkę sędziemu głównemu, co powinien zrobić. Wtedy arbiter prowadzący mecz może zgodzić się z sugestią asystenta AVAR lub sam obejrzeć powtórkę na specjalnym monitorze zlokalizowanym w pobliżu boiska.

Kiedy używany jest system VAR?

Mogłoby się wydawać, ze wideoweryfikacja pomoże rozwiać wątpliwości w każdej kontrowersyjnej sytuacji, ale przepisy jasno określają, kiedy sędzia może skorzystać z najnowszej technologii.